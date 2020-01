Sophia Bush confirme que Lizzy ne reviendra pas de sitôt

Bon, ce fut vraiment plaisant le temps que cela a duré. L’épisode du 14 janvier de This Is Us Saison 4 a présenté aux fans le dernier amour de Kevin (Justin Hartley), Lizzy (Sophia Bush). Cependant, l’histoire d’amour de Kevin et Lizzy s’est terminée aussi rapidement qu’elle a commencé. Néanmoins, les fans ont spéculé que les scénaristes de This Is Us finiraient par ramener le personnage. Mais maintenant, Bush a confirmé qu’elle ne reviendrait pas sous le nom de Lizzy de sitôt.

Qu’est-il arrivé à Lizzy et Kevin dans la saison 4 de «This Is Us»?

Dans la finale d’hiver de la saison 4 de This Is Us, intitulée «So Long, Marianne», Kevin a une révélation à Thanksgiving. Kevin dit à Randall (Sterling K. Brown) qu’il veut fonder une famille – tout le shebang. Puis, lors de la première d’hiver, intitulée «Light and Shadows», Kevin participe à quelques rendez-vous à l’aveugle mis en place par un entremetteur. Mais ils ne vont pas comme prévu et Kevin ne trouve pas son autre moitié.

Plus tard, Kevin et Kate (Chrissy Metz) sont vus ensemble dans un café. En fin de compte, Kevin abandonne le marieur et dit qu’il veut laisser l’univers s’en occuper. Et à cet instant, Kevin voit Lizzy. Alors bien sûr, il le voit comme un signe.

“Kev, l’univers ne fonctionne pas si vite”, prévient Kate son frère.

Quoi qu’il en soit, Kevin décide de parler à Lizzy et ils ont un moment de rencontre totalement mignon. Mais après l’avoir frappé au café, Lizzy révèle qu’elle est de Chicago, pas de Los Angeles. Alors Kevin essaie de la doucher avec du plaisir avant son vol de retour.

Au cours de leur conversation, Lizzy révèle que son chanteur préféré est John Legend. Et bien sûr, Kevin – qui aspire désespérément à découvrir l’amour – l’emmène au Hollywood Bowl pour un concert privé. Finalement, Kevin embrasse Lizzy. Mais elle l’arrête immédiatement.

En fait, Lizzy est mariée et son mari lui a envoyé des SMS tout au long de la journée. Elle révèle également que Kevin est son «laissez-passer» de célébrité et son mari lui a dit de «foncer» lorsqu’elle l’a croisé au café. Mais Lizzy ne veut pas aller plus loin. Elle s’excuse et s’en va maladroitement. Pendant ce temps, Kevin est stupéfait.

Les showrunners taquinent le retour de Sophia Bush dans le rôle de Lizzy dans «This Is Us»

Après la première hivernale de This Is Us Season 4, le producteur exécutif Isaac Aptaker s’est réjoui de la performance de Bush lors d’une interview avec Entertainment Weekly.

“À l’origine, nous allions demander à Sophia Bush de faire un arc sur notre autre émission basée sur notre film Love Simon, et elle est juste la personne la plus cool”, a déclaré Aptaker. “Elle est vraiment engagée politiquement, elle voyage toujours, sert sur des panneaux et fait de grandes choses pour le monde, et c’est une actrice incroyable pour démarrer.”

Puis, en parlant avec Glamour, Aptaker a taquiné le retour potentiel de Bush en tant que Lizzy dans le futur.

«Elle pourrait être de retour. Nous sommes d’énormes fans de Sophia Bush “, a-t-il dit, notant que l’équipe de This Is Us était” charmée “et” amoureuse “de sa performance et ils ont” eu de la chance qu’elle ait accepté “.

Néanmoins, Aptaker a également laissé entendre qu’il serait difficile de ramener Bush en tant que Lizzy, en particulier la façon dont les choses se sont terminées avec Kevin.

“Ils ont une excellente chimie ensemble”, a déclaré Aptaker. “Cela dit, quelle fin dévastatrice pour une histoire d’amour apparemment parfaite où elle révèle qu’elle est mariée. Il semble donc qu’il y ait des obstacles immédiats à leur jamais être ensemble de manière réelle. “

Sophia Bush dit que Lizzy sur «This Is Us» était temporaire

Hahaha. Désolé. Cela ne voulait pas écraser les rêves de qui que ce soit! Outre “Kevin’s”;)

– Sophia Bush (@SophiaBush) 19 janvier 2020

Bien que les remarques d’Aptaker sur le retour de Lizzy semblent illimitées, il semble plus probable que Bush ne reviendra pas de sitôt. Après la fin de l’épisode, un fan a commenté le court camée de Bush sur This Is Us.

“J’ai rattrapé les 15 derniers épisodes de This is Us parce que j’ai entendu

@SophiaBush allait y être », a écrit le fan sur Twitter. “Je pensais que ce serait plus d’un épisode.”

Pendant ce temps, Bush a répondu au commentaire, qui semblait confirmer son apparence unique.

“Hahaha. Désolé. Cela ne voulait pas écraser les rêves de qui que ce soit! En plus de «Kevin», a écrit Bush, ajoutant un visage clinquant.

Puis, le 20 janvier, Bush a parlé au Women’s Wear Daily de son rôle de vedette dans This Is Us.

«C’était juste pour un moment. Je sais que les gens étaient assez tristes quand ils ont réalisé que je ne resterais pas et je me sentais mal », a déclaré Bush. “Mais les producteurs m’ont demandé de venir jouer un tour à tout le monde, parce que tout le monde pensait que je serais ici plus longtemps. Nous avons passé un bon moment.”

