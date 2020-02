Sophia Bush rejoint le casting de «Good Sam» – CBS Medical Drama Pilot

HISTOIRES CONNEXES

Sophia Bush cherche à jouer un médecin à la télévision, signant pour jouer dans le pilote de drame médical CBS Good Sam, TVLine a confirmé.

L’alun de Chicago PD incarnera le personnage principal, un chirurgien cardiaque doué qui travaille dans le même hôpital que son père dominateur Griff (casting TBD), qui est impossible de plaire et n’a jamais reconnu ses talents. Sous ses ordres et toujours dans son ombre, Sam se lève à l’occasion lorsque son père tombe dans le coma et qu’elle prend en charge le département en tant que chef de chirurgie. Sam prend tout son sens professionnellement et personnellement, cependant, lorsque son monde est à nouveau bouleversé après le réveil de Griff et veut recommencer, même si cela signifie être supervisé par sa fille.

Le concert réunit Bush, la récente invitée de Jane the Virgin, avec la créatrice de cette émission, Jennie Urman, et le co-EP Katie Wech, tous deux EP sur Good Sam.

