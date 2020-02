Sophia Lillis a-t-elle un petit ami? Je ne suis pas d’accord avec cette tendance de démarrage des fans sur Twitter – HITC

Le public se demande si Sophia Lillis a un petit ami après avoir regardé I Am Not Okay with This de Netflix.

Il ne fait aucun doute que Sophia Lillis est une personne à surveiller, réalisant une merveilleuse performance dans la nouvelle obsession de Netflix pour tout le monde.

Depuis un moment maintenant, les fans de Stranger Things attendent que quelque chose de similaire se produise et comble le vide. Nous sommes sûrs que les fans de The End of the F ** king World ont ressenti la même chose, tout comme les fanatiques de l’éducation sexuelle, bien qu’ils ne soient pas encore restés sans trop longtemps.

Les trois émissions font appel à la plupart des mêmes données démographiques, alors que se passe-t-il s’il existait une émission qui en mélangeait des éléments? Maintenant, nous n’avons plus à demander si, et c’est parce que nous avons Je ne suis pas d’accord avec ça.

Basée sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom, la première saison de sept épisodes est arrivée récemment sur le service de streaming et a fait forte impression sur les téléspectateurs. Il raconte l’histoire d’un adolescent se réconciliant avec les superpuissances tout en naviguant dans les épreuves et les tribulations que la maturité apporte.

Il n’est pas trop surprenant que 21 Laps Entertainment – qui nous a apporté Stranger Things – l’ait produit et que le réalisateur de The End Of The F *** ing World, Jonathan Entwistle, ait été co-créateur.

Célébrer Sophia Lillis

Il y a beaucoup à admirer dans la série, mais ça ne fonctionnerait pas si bien sans Sophia Lillis au centre de la scène.

L’actrice américaine de 18 ans fait un travail phénoménal pour donner vie au personnage de Sydney et sa chimie avec les co-stars Wyatt Oleff (Stanley) et Sofia Bryant (Dina) est ravissante à regarder.

Ce n’est pas la première fois que Sophia nous impressionne. Le public majoritaire a d’abord découvert ses talents dans l’adaptation d’Andy Muschietti en 2017, dans laquelle elle a joué Beverly Marsh. C’est un rôle difficile à affronter mais elle l’a réussi. Sans doute, la force de sa performance a fait de la relation de Bev avec son père le cœur émotionnel du film.

En plus de la suite, elle a également fait partie de la série télévisée Sharp Objects (Young Camille) et de films tels que Gretel & Hansel (Gretel) et Nancy Drew and the Hidden Staircase (Nancy).

Sophia Lillis assiste au photocall «Je ne suis pas d’accord avec ça» de Netflix au London West Hollywood le 25 février 2020 à West Hollywood, en Californie.

Sophia Lillis a-t-elle un petit ami?

Non, Sophia Lillis est célibataire.

Dating Celebs confirme qu’elle a eu au moins une relation dans le passé, mais ne précise ni avec qui ni avec qui. Comme de nombreuses célébrités, il est clair qu’elle aime séparer sa vie privée et sa carrière.

Cependant, il y a eu quelque chose sur Twitter…

Un certain nombre de ses fans ont lancé une tendance à partager des photos de l’actrice, ancrées par la légende: “Les filles ne veulent pas de petit ami, les filles veulent Sophia Lillis.”

Il existe déjà un certain nombre de publications sur le même thème et nous pensons que la tendance ne se poursuivra que si de plus en plus de téléspectateurs affluent pour la regarder dans I Am Not Okay with This. Découvrez une sélection de tweets ci-dessous:

Suivez Sophia Lillis sur Instagram

Si vous êtes fan, vous devez absolument suivre Sophia Lillis sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @sophialillis; elle compte actuellement 2,1 millions d’abonnés.

Il y a un tas de superbes clichés à parcourir, y compris I Am Not Okay with This Related Posts, y compris une photo de la première du tapis rouge d’elle aux côtés de ses co-stars.

Nous espérons la voir laisser tomber quelques indices pour une deuxième saison potentielle dans un proche avenir. Si vous ne l’avez pas encore regardé, qu’attendez-vous!? Si vous l’avez, il est presque inévitable de divertir une rewatch.

Dans d’autres nouvelles, les crédits de fin de Greed mettent tout cela en perspective.