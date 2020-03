Sophie Turner claque la position du coronavirus d’Evangeline Lilly dans Avengers Star

Sophie Turner a critiqué la star des Avengers Evangeline Lilly au sujet de sa position controversée sur les coronavirus lors d’une récente vidéo en direct sur Instagram.

L’épidémie de coronavirus amène les gens du monde entier à s’auto-mettre en quarantaine pour tenter d’arrêter la propagation du virus et ne pas submerger les hôpitaux. La semaine dernière, la star des Avengers, Evangeline Lilly, a révélé sur les réseaux sociaux qu’elle ne faisait aucune auto-quarantaine.

De nombreuses personnes en ligne se sont opposées à la star des Avengers, Evangeline Lilly, pour sa position controversée sur l’épidémie de coronavirus. La star de Dark Phoenix, Sophie Turner, est désormais la dernière à le faire. Sophie Turner et son mari Joe Jonas sont actuellement en quarantaine à New York. Sur une récente vidéo Instagram Live, Sophie Turner a appelé Evangeline Lilly sans la nommer franchement en disant ce qui suit:

“Rester à l’intérieur. Ne sois pas stupide. Même si vous comptez votre – ” [does air quotes] “Liberté sur … votre santé.” Je ne donne pas un f – k sur votre liberté. Vous pourriez infecter d’autres personnes, d’autres personnes vulnérables autour de vous en faisant cela. Alors restez à l’intérieur les gars! Ce n’est pas cool, ce n’est pas grand, et ce n’est pas intelligent … Et c’est le thé. “

Vous pouvez voir une vidéo de Sophie Turner claquant Evangeline Lilly via Twitter ci-dessous.

je vis pour sophie turner en traînant evangeline lilly et vanessa hudgens après avoir dit que la mise en quarantaine des coronavirus était trop dramatique et qu’ils valorisaient leurs libertés par rapport à leur santé. sophie n’est pas venue jouer pic.twitter.com/yWJckWPDDX

– rey (@dicksgraysn) 20 mars 2020

