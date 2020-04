Sophie Turner de Dark Phoenix veut revenir dans le MCU

X-Men: la star de Dark Phoenix, Sophie Turner, a exprimé son intérêt à revenir au rôle de Jean Gray pour le MCU.

Avec la sortie de Dark Phoenix des 20th Century Studios, la série de films X-Men lancée en 2000 a effectivement pris fin maintenant que Disney a acquis la société. Alors que Marvel Studios devrait redémarrer la franchise X-Men une fois qu’elle incorporera les mutants dans le MCU, certains fans se demandent si la société pourrait ramener à la place certains acteurs tels que Sophie Turner.

Lors d’une interview avec Variety, Sophie Turner a été invitée à se revoir dans la franchise X-Men. Alors que la star de Dark Phoenix a déclaré qu’elle ne savait pas ce que Disney avait prévu pour l’avenir du MCU, elle “tuerait” pour revenir au rôle de Jean Gray:

“Je ne sais même pas quel est l’accord, si Disney veut continuer le voyage” X-Men ” [or not]. Je veux dire, je serais toujours de retour pour revenir à ce personnage et à ce casting et à cette expérience. Nous avons juste eu le meilleur moment sur ces films. Je tuerais pour rentrer. »

Voici le synopsis officiel des X-Men: Dark Phoenix de Sophie Turner:

Voici l’histoire de l’un des personnages les plus aimés des X-Men, Jean Gray, alors qu’elle évolue vers l’emblématique DARK PHOENIX. Au cours d’une mission de sauvetage menaçant la vie dans l’espace, Jean est frappé par une force cosmique qui la transforme en l’un des mutants les plus puissants de tous. Aux prises avec ce pouvoir de plus en plus instable ainsi qu’avec ses propres démons personnels, Jean échappe à tout contrôle, déchirant la famille X-Men et menaçant de détruire le tissu même de notre planète. Le film est le film X-Men le plus intense et émotionnel jamais réalisé. C’est l’aboutissement de 20 ans de films X-Men, car la famille de mutants que nous connaissons et aimons doit faire face à son ennemi le plus dévastateur à ce jour – l’un des leurs.

Écrit et réalisé par Simon Kinberg, X-Men: Dark Phoenix met en vedette James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters et Jessica Chastain.

X-Men: Dark Phoenix est maintenant disponible sur Digital HD, Ultra HD 4K, Blu-ray et DVD.

Source: Variété