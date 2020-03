Sophie Turner de Game Of Thrones critique Evangeline Lilly pour ses commentaires sur le coronavirus

Evangeline Lilly a récemment reçu beaucoup de chaleur pour sa position controversée à l’égard de la pandémie de COVID-19, et Jeu des trônes alun Sophie Turner est la dernière célébrité à claquer la star des Avengers pour ces commentaires.

La nouvelle épidémie de coronavirus a paralysé de nombreux pays à travers le monde. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 334 000 personnes ont contracté la maladie et 14 597 ont été victimes de symptômes de pneumonie sévère et de syndrome respiratoire aigu. Voyant comment le virus infectieux se propage rapidement dans les pays européens et récemment, aux États-Unis, des responsables de la santé du monde entier ont demandé aux gens de rester à l’intérieur, certains gouvernements comme la France et l’Allemagne allant jusqu’à fixer des couvre-feux ou des sanctions sévères pour ceux qui ne tiennent pas compte de la quarantaine.

De plus, COVID-19 a franchi les portes d’Hollywood et plusieurs célébrités, malgré des arrêts de production majeurs, ont été testées positives pour le virus. À l’heure actuelle, la maladie a frappé le plus durement la famille Game of Thrones, Kristopher Hivju (Tormund) et Indira Varma (Ellaria Sand) luttant tous deux contre le virus et se mettant sous isolement. C’est peut-être pour cela que Sophie Turner, qui dans la série a interprété Sansa Stark, a décidé de prendre position et de critiquer Evangeline Lilly pour ne pas prendre la pandémie actuelle au sérieux.

Dans une récente vidéo Instagram Live, Turner a appelé Wasp du MCU, disant:

“Rester à l’intérieur. Ne sois pas stupide. Même si vous comptez votre – ” [does air quotes] “Liberté sur … votre santé.” Je ne donne pas un f – k sur votre liberté. Vous pourriez infecter d’autres personnes, d’autres personnes vulnérables autour de vous en faisant cela. Alors restez à l’intérieur les gars! Ce n’est pas cool, ce n’est pas grand, et ce n’est pas intelligent … Et c’est le thé. “

je vis pour sophie turner en traînant evangeline lilly et vanessa hudgens après avoir dit que la mise en quarantaine des coronavirus était trop dramatique et qu’ils valorisaient leurs libertés par rapport à leur santé. sophie n’est pas venue jouer pic.twitter.com/yWJckWPDDX

– rey (@dicksgraysn) 20 mars 2020

En toute équité, le Jeu des trônes l’étoile a le droit de répondre aussi fortement qu’elle l’a fait. Des estimations récentes indiquent que COVID-19 fait des victimes à la minute près, ce qui rend la situation des communautés du monde entier plus désastreuse qu’on ne le pensait.

Les gens sont néanmoins scandalisés, et certains veulent même que Marvel vire Lilly de futurs films, ce que, selon des sources proches du WGTC, la société envisage actuellement.

Mais qu’en pensez-vous? Evangeline Lilly devrait-elle être abandonnée? Et Turner a-t-il raison de l’appeler? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.