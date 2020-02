Sophie Turner et Joe Jonas pourraient attendre leur premier bébé

Sans aucun doute, 2020 a commencé avec tout pour les amoureux des potins du cœur, comme certains couples se sont séparés (tels que Vanessa Hudgens et Austin Butler), certains tourtereaux qui se sont accrochés aux mâchoires (vous savez qui nous entendons par Amber Heard et Johnny Depp) et d’autres qui ont reçu de bonnes nouvelles, comme la grossesse de Grimes et Elon Musk. C’est ici que nous voulons nous arrêter parce que l’un de nos couples préférés, Sophie Turner et Joe Jonas pourraient attendre un bébé.

Oui, comme ils l’ont lu. Selon divers médias comme ELLE, des amis proches de Sophie et Joe ont confirmé la nouvelle bien qu’ils aient également mentionné qu’ils voulaient tous deux garder le silence pendant un certain temps. Pour sa part, la même source a indiqué que Un autre ami de M. et Mme Jonas – surtout ce dernier – Il a choisi stratégiquement des robes à porter sur et hors des tapis rouges pour que personne ne remarque le changement dans son corps. Pour quelque chose ce sera, non?

Quoi qu’il en soit, les deux sources parviennent à la même conclusion, à savoir que apparemment le membre des Jonas Brothers et l’actrice de Game of Thrones ont commencé à faire leur chamba, au-delà de donner des concerts partout dans le monde et d’agir dans les meilleures séries et films du moment (si vous savez ce que je veux dire). La dernière apparition publique du couple a eu lieu lors de la cérémonie des Grammy Awards de cette année, où Sophie a accompagné son mari au gala où il a joué avec ses frères “What A Man Gotta Do”.

Au cas où vous ne vous souvenez pas comment il a commencé à marcher et avant la Saint Valentin, nous résumons ici comment cette belle histoire d’amour a été cuisinée. Tout a commencé en 2016, alors que plusieurs médias ont rapporté que Sophie et Joe sortaient ensemble, et apparemment à partir de ces années, ces gars aiment faire les choses très rapidement, Eh bien, ce n’était qu’une année en tant que mariée et marié à s’engager.

Ils ont laissé passer beaucoup de temps et juste après les Billboard Music Awards 2019 (littéral, après la remise des prix) Sophie et Joe se sont mariés à Las Vegas avec Elvis lui-même. Près de deux mois plus tard, et avec la famille des deux impliqués, ils ont célébré une cérémonie religieuse dans le sud de la France, où ils sont officiellement devenus mari et femme aux yeux de papa dieu.

Depuis lors, ils ont démontré le grand couple qu’ils font sur les réseaux sociaux, et cette nouvelle finirait par réaffirmer ce que tout le monde pense d’eux. La question importante ici serait, À qui ressemblerait le bébé, Sophie ou Joe?