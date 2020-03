Sophie Turner et Liam Hemsworth parmi les stars des 4 films en chapitres de Quibi

Les visiteurs fréquents de YouTube ont peut-être remarqué qu’un nouvel ensemble de publicités apparaissait avant le début des vidéos. Ils ont la sensation d’un long métrage et d’un casting pour correspondre, mais à la fin de ces publicités, le logo de “Quibi” apparaît. Ce n’est pas un coup de chance; ces films sortiront bientôt sur Quibi.

La plate-forme de streaming sera mise en ligne en avril 2020, proposant des films, des docuseries, du contenu d’actualités et des émissions de télévision dans sa programmation. De nombreux A-listers sont attachés aux projets sur Quibi, dont Sophie Turner, Liam Hemsworth, Eva Longoria et Queen Latifah.

Voici un aperçu des quatre films qui font leurs débuts sur l’application vidéo.

Sophie Turner dans «Survive» sur Quibi | Quibi

«Jeu le plus dangereux»

Liam Hemsworth joue aux côtés de Christoph Waltz dans Most Dangerous Game, un thriller à enjeux élevés où le personnage de Hemsworth essaie simplement de rester en vie.

Un synopsis de Quibi se lit comme suit:

«Désespéré de prendre soin de sa femme enceinte avant qu’une maladie en phase terminale ne prenne sa vie, Dodge Tynes (Liam Hemsworth) accepte une offre de participer à un jeu mortel où il est la proie. Ce thriller d’action dystopique explore les limites de jusqu’où quelqu’un irait se battre pour sa vie et sa famille. Que les jeux commencent.”

«Quand les lampadaires s’allument»

Choisi Jacobs (Hawaii Five-0, It), Tony Hale, Queen Latifah et Sophie Thatcher (Prospect) dans ce film réalisé par Rebecca Thomas. La ligne de log du film se lit comme suit:

Après que le meurtre d’une belle jeune fille a secoué une communauté de banlieue, la sœur de la victime et ses camarades du secondaire doivent lutter pour retrouver un sentiment de normalité en atteignant la majorité au milieu de l’enquête sur le meurtre.

‘Survivre’

Basé sur le roman d’Alex Morel, Survive suit

Jane de Sophie Turner qui ne veut plus vivre. Puis un accident d’avion

le termine presque pour elle. Ramper de l’épave avec le seul autre survivant

(Corey Hawkins), elle ressent un nouvel élan pour rester en vie.

Le drame les amène à entreprendre un voyage déchirant hors de la nature, aux prises avec des conditions brutales et des traumatismes personnels.

‘Renversé’

Will Forte, Kaitlin

Olson, Eva Longoria et Andy Garcia dans Flipped, un conte de maison

retournement mal tourné grâce au cartel. Que se passe-t-il lorsqu’un couple découvre

de l’argent caché dans une vieille cachette? Découvrez dans cette dramatique de Quibi qui

suit Jann

et le cricket.

Le duo pense

ils ont ce qu’il faut pour devenir le nouveau couple de maison-flipping de TV. Malheureusement,

un cartel de la drogue mexicain le pense aussi. Maintenant, le duo délirant doit survivre

leur nouveau projet – rénover les hôtels particuliers du cartel.

Quelle est la configuration des films Quibi?

Appelés «Films en chapitres», les films seront diffusés par incréments de 7 à 10 minutes. Pourquoi? Quibi – abréviation de “quick bites” – se spécialise dans le contenu abrégé qui est affiché en morceaux ne dépassant pas 10 minutes chacun.

L’application de streaming vidéo fonctionne uniquement sur les téléphones mobiles et sera officiellement lancée le 6 avril.

Quibi prévoit de supprimer plus de 8 000 éléments de contenu au cours de sa première année, qui comprend des films et des émissions de Steven Spielberg, Zac Efron, Idris Elba, Demi Lovato et Chrissy Teigen.

Chaque série se déroulera selon son propre horaire quotidien ou hebdomadaire. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à tous les genres: comédie, horreur, docuseries, compétitions de réalité, drames, actualités, etc.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire à l’option publicitaire de Quibi pour 4,99 $ par mois ou à la version sans publicité pour 7,99 $ par mois. Au lancement, 50 spectacles seront disponibles. Actuellement, Quibi propose une précommande spéciale où vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 90 jours.