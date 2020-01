Sophie Turner révèle si elle serait prête à revenir pour la préquelle de “ Game of Thrones ”

Les fans de Game of Thrones ont eu le cœur brisé lorsque la série télévisée fantastique bien-aimée s’est terminée en 2019, d’autant plus que beaucoup ont été déçus par la façon dont la série s’est terminée. Malheureusement pour les téléspectateurs mécontents, les appels à une reprise de la saison 8 ne vont probablement pas aller nulle part. HBO a clairement indiqué que l’idée de refaire la dernière saison de la série n’était pas sérieusement envisagée.

Mais dans une bonne nouvelle pour les fans de GoT, le réseau va de l’avant avec la préquelle de Game of Throne. Intitulé House of the Dragon, il racontera l’histoire de House Targaryen et se déroulera 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Cependant, si vous espérez que des stars clés du GoT pourraient apparaître dans la préquelle, ne retenez pas votre souffle.

Sophie Turner ne veut rien avoir à faire avec la préquelle de «Game of Thrones»

Sophie Turner aux Screen Actors Guild Awards 2020 | Amy Sussman / WireImage

Sur le tapis rouge des Screen Actor’s Guild Awards le 19 janvier, Sophie Turner – alias Sansa Stark – a parlé avec Variety de son expérience Game of Thrones et si elle serait intéressée à participer à la préquelle.

«Je donnerais n’importe quoi pour revenir à ce que nous avions, mais ce ne serait pas pareil», a-t-elle déclaré. «Ce serait différent, différentes personnes le dirigeraient.»

“Je ne veux pas en faire partie”, a-t-elle ajouté. “À moins qu’ils ne me donnent beaucoup d’argent, je ne le fais pas!”

L’actrice a reçu 150 000 $ par épisode au cours des dernières saisons de la série. Il semble que HBO devrait surpasser cela s’ils voulaient que Turner retourne à Westeros.

«House of the Dragon» pourrait être créée en 2022

Les fans pourraient être plus désireux que Turner de revisiter le monde de Game of Thrones, mais ils devront être patients. Alors qu’une série préquelle est en préparation, elle n’arrivera probablement pas avant quelques années.

“Je suppose que c’est en 2022”, a déclaré le président de la programmation de HBO, Casey Bloys, à Deadline quand nous pourrions voir House of the Dragon. Il a ajouté que George R.R. Martin et Ryan Condal avaient commencé à écrire la série. Il n’y a pas encore de mot sur le casting. Miguel Sapochnik, qui a réalisé des épisodes du GoT comme «Battle of the Bastards» et «The Long Night», et Condal fera office de showrunners.

De quoi parlera ‘House of the Dragon’?

Les dragons reviennent… de retour. Nous avons le feu vert pour un successeur de GAME OF THRONES … HOUSE OF THE DRAGON est le titre et il va sans dire qu’il sera centré sur la maison Targaryen et basé sur l’histoire imaginaire d’Archmaester Gyldayn FIRE & BLOOD. https://t.co/FNSh0PFv59 pic.twitter.com/0Jm2f5sGYD

– George RR Martin (@GRRMspeaking) 31 octobre 2019

Étant donné que la préquelle GoT en est encore aux premiers stades de développement, il est difficile de prédire exactement ce que les téléspectateurs verront lorsqu’elle sera enfin diffusée. Mais nous savons que la série sera basée sur le livre 2018 de Martin Fire & Blood.

Ce livre se concentre sur l’histoire de la famille Targaryen depuis sa conquête des Sept Royaumes de Westeros jusqu’à la régence d’Aegon III, peu de temps avant que le dernier dragon ne s’éteigne. Un deuxième volume continuera l’histoire de la famille.

Sur son blog, Martin a expliqué comment le spectacle a vu le jour et a indiqué aux fans quelques livres qui les prépareraient pour la série.

«House Of The Dragon est en développement depuis plusieurs années (bien que le titre ait changé plusieurs fois au cours de ce processus). C’était en fait le premier concept que j’ai présenté à HBO lorsque nous avons commencé à parler d’un successeur, il y a bien longtemps à l’été 2016 », a-t-il écrit. “Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le sujet de la série … eh bien, je ne peux pas vraiment renverser ces haricots, mais vous voudrez peut-être prendre une copie de deux anthologies que j’ai faites avec Gardner Dozois, Dangerous Women et Rogues, puis passez à l’histoire d’Archmaester Gyldayn, Fire & Blood. ”