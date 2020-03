Sophie Turner sur ce qui lui manque le plus dans ‘Game Of Thrones’

Sophie Turner a récemment ouvert une interview sur plusieurs choses, y compris ce qui lui manque le plus de son temps sur Game of Thrones.

Cela fait presque un an que Game of Thrones a connu sa dernière saison controversée. Maintenant, de nombreux acteurs de la série ont évolué. Alors que la série a fait de nombreux morts au fil des ans, un personnage qui a réussi à survivre jusqu’à la fin était Sansa Stark de Sophie Turner. Depuis la fin de Game of Thrones, Sophie Turner s’est mariée avec Joe Jonas et il a récemment été annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant.

Dans une interview avec Elle, Sophie Turner a parlé de beaucoup de choses, y compris ce qui lui manque le plus de faire Game of Thrones. Dans l’interview, Sophie Turner laisse également la porte ouverte au retour aux Westeros:

«Tout me manque (à ce sujet). Cela me manque vraiment, profondément, profondément. Les costumes me manquent. L’ensemble me manque. Je ressens le sentiment que j’ai ressenti lorsque j’ai marché sur le plateau dans mon costume, et c’était incroyablement stimulant. Les gens me manquent. Tout me manque. J’y reviendrais en un clin d’œil. »

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview de Sophie Turner ci-dessous.

Pensez-vous que Sophie Turner reprendra jamais son rôle de Sansa Stark? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Game of Thrones stars Peter Dinklage comme Tyrion Lannister, Nikolaj Coster-Waldau comme Jaime Lannister, Lena Headey comme Cersei Lannister, Kit Harington comme Jon Snow, Emilia Clarke comme Daenerys Targaryen, Liam Cunningham comme Ser Davos Seaworth, Carice van Houten comme Melisandre, Rory McCann comme Sandor «The Hound» Clegane, Maisie Williams comme Arya Stark, Conleth Hill comme Varys, Alfie Allen comme Theon Greyjoy, John Bradley comme Samwell Tarly, Gwendoline Christie comme Brienne of Tarth, Kristofer Hivju comme Tormund Giantsbane, Isaac Hempstead Wright comme Bran Stark, Jerome Flynn comme Bronn, Iain Glen comme Jorah Mormont et Hannah Murray comme Gilly. La série a été présentée par David Benioff et D. B. Weiss au cours des huit saisons.

Tous les épisodes de Game of Thrones sont disponibles en streaming sur HBO GO.

