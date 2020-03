Sophie Turner survit à un crash d’avion sur Quibi – / Film

Quibi, le service de streaming spécialisé dans les contenus courts, arrive le mois prochain, et aucun de nous ne sait encore quoi en penser. Le concept de contenu «rapide» que vous diffusez sur votre téléphone plaira probablement à certains et en horrifiera d’autres. Ensuite, il y a la qualité de ce contenu – il y a beaucoup de programmes étranges qui se dirigent vers le service. Des trucs comme Murder House Flip, qui ressemble exactement à ça, et Dishmantled, une émission de cuisine où les chefs se font tirer dessus avec de la nourriture. Mais il y a des trucs plus traditionnels, comme Survivre – une série qui met en vedette Sophie Turner. Le vétérinaire de Game of Thrones joue une femme suicidaire qui survit à un accident d’avion, puis doit se frayer un chemin à travers le désert avec le seul autre survivant, joué par Corey Hawkins. Regardez la bande-annonce de Survive ci-dessous.

Bande-annonce Survive

Dans Survive, «Jane (Sophie Turner) veut tout finir. Ensuite, un accident d’avion l’a presque terminée. Maintenant, elle rampe de l’épave avec le seul autre survivant (Corey Hawkins) et un nouveau lecteur pour rester en vie. Ensemble, ils se lancent dans un voyage déchirant hors de la nature, luttant contre des conditions brutales dans ce drame passionnant basé sur le roman acclamé par la critique, Survive, d’Alex Morel. » Mark Pellington, directeur de The Mothman Prophecies et Arlington Road, dirige.

La configuration – moins l’angle suicidaire – ressemble plus à un peu au film déjà oublié de 2017 The Mountain Between Us. Pourtant, cela semble prometteur. Je n’ai toujours aucune idée de la façon dont ce genre d’émissions se déroulera sur un téléphone. Et c’est la plus grande question qui entoure Quibi en ce moment. Quibi, qui sera lancé le 6 avril, «est conçu pour une visualisation mobile facile et en déplacement avec de nouveaux épisodes d’émissions de qualité cinématographique diffusées quotidiennement en épisodes de 10 minutes ou moins». Le service propose les types de programmes suivants:

1. Films en chapitres: grandes histoires racontées en chapitres d’une durée de 7 à 10 minutes.

2. Non scénarisé et Docs: Cette catégorie épisodique est la nourriture, la mode, les voyages, les animaux, les voitures, les constructions, la musique, les sports, la comédie, la conversation, la variété, le documentaire et plus encore. Tous avec des épisodes en 10 minutes ou moins.

3. Daily Essentials: Organisé quotidiennement en 5 à 6 minutes de brèves informations, divertissements et inspiration. Quibi’s Daily Essentials fournira rapidement aux téléspectateurs tout ce dont ils ont besoin de savoir – et pourquoi cela est important.

Quibi coûtera 4,99 $ avec des publicités et 7,99 $ sans publicités, et ils offrent actuellement un essai gratuit de 90 jours pour une durée limitée à ceux qui s’inscrivent sur Quibi.com avant le 20 avril. Donc, vous voudrez peut-être continuer.

