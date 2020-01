Sophie Turner veut être Miranda dans le renouveau de «Lizzie McGuire»

Avant le lancement de Disney +, il a été confirmé que la plateforme de streaming ramènerait les aventures de l’adolescente folle ‘Lizzie McGuire’. Pour de nombreux spectateurs revoir Hilary Duff dans ce rôle serait un coup de nostalgie, puisque la fiction originale a été un succès au début du siècle, mais un revers inattendu a entraîné l’arrêt de sa production.

Duff sera à nouveau le protagoniste de la série, à laquelle elle participe également en tant que producteur exécutif. Cependant, Après avoir tourné deux chapitres, le projet a été paralysé en raison de la marche brusque de son showrunner, Terri Minsky, également créateur de la série originale. Par conséquent, en ce moment, le développement est dans un moment compliqué, au secours duquel une étoile inattendue pourrait aller.

Sophie Turner, connue pour son rôle de Sansa Stark dans ‘Game of Thrones’, a avoué sa tristesse à cette nouvelle via son compte Instagram, comme le recueille ET Online. En même temps, il en a profité pour montrer son intérêt à participer à la série: “Evidemment je suis dévasté comme les autres, mais … Miranda va-t-elle apparaître? Parce que me voici. Je suis disponible. Je suis ta nouvelle Miranda, Lizzie McGuire. Communiquez avec moi. “

Dans la série originale, Miranda était la meilleure amie de Lizzie McGuire et a été jouée par Lalaine, qui n’a pas été confirmée pour être dans le renouveau. Cependant, Adam Lamberg qui fait l’autre meilleur ami de McGuire, Gordo, fait partie du casting. Donc, Turner pourrait voir son rêve se réaliser si le projet est réactivé de Disney +.

Disney + arrivera en Espagne en mars

Aux États-Unis, ils profitent déjà de Disney + depuis novembre dernier, mais leur arrivée dans la plupart des territoires est toujours en attente. Dans certains pays d’Europe, dont l’Espagne, Il sera disponible à partir du 24 mars avec un vaste catalogue de films et d’épisodes de séries appartenant à Disney, Pixar, Marvel, “Star Wars”, National Geographic ou Fox.

