Sopitas révèle comment il honorera son fils Lucas

Francisco Alanís, mieux connu sous le nom de “Sopitas”, a publié il y a quelques jours la triste nouvelle de la perte de son fils, dans ses différents réseaux sociaux, qui était due à un problème de santé provoqué par une bactérie très agressive.

Après avoir passé des jours très douloureux, le chauffeur a révélé comment il honorerait son fils et a partagé son compte Instagram une lettre émotionnelle au petit Lucas, et a remercié tous les signes d’amour que ses amis et disciples ont envoyés pour lui et sa famille.

“La semaine dernière a été la plus difficile de ma vie, mais d’une manière ou d’une autre, cela a aussi été des jours pour remercier infiniment l’amour qui nous entoure”, a expliqué Sopitas dans la publication.

Malgré le triste moment que lui et sa famille traversent, il a partagé que la seule façon de honneur à son fils Lucas, il affichait un sourire et vivait toujours pleinement.

“La vie continue et je sais que la meilleure façon d’honorer Lucas est de faire de mon mieux dans tout ce que je fais, alors tu dois te lever, remercier et sourire.”

Lundi dernier, 29 janvier, dans la nuit, Sopitas a annoncé dans ses réseaux sociaux la perte de son fils, qui était sous traitement depuis le jour de sa naissance, en raison de l’exstrophie des eaux usées qui avait été diagnostiquée, mais clarifiée Que la cause était due à une bactérie.

Le message émouvant qu’il a partagé en donnant la nouvelle était accompagné d’une photo de Lucas sourire

La signification du nom Luke est “homme de lumière” et la lumière est ce qui a apporté notre vie. Lucas nous a appris à sourire tous les jours. Il nous a fait tirer une force que nous ne savions même pas avoir. Luc nous a appris le vrai sens de l’empathie. Lucas a rempli chaque personne qui le connaissait d’amour, de lumière et de sourires. Lucas avec quelques jours, des mois de vie, a mené plus de batailles que nous ne l’avons fait dans nos vies et l’a toujours fait avec le sourire. Ils disent que pour élever un enfant, il faut un village, et Lucas avait son village, son réseau de soutien et d’amour. De leurs parents, grands-parents, infirmières, médecins, tantes, cousins, oncles, amis, etc. Il y a tellement de gens avec qui nous sommes reconnaissants et émus par leurs signes d’affection, qu’il serait impossible de mentionner tout le monde. Merci à Kike, Emilio, Sergio, Claudia, Mimi et Eva qui ont fait tout ce qui était humainement possible pour faire avancer Lucas. Ils nous ont donné un Lucas souriant et capucin. Il est curieux que notre combat ait toujours été contre son état OEIS et le cathéter, mais sa bataille finale a été contre une bactérie très agressive que nous n’avons pas vu venir. Lucas est Luz. Lucas est amour. Lucas est l’enseignement du combat indépendamment des prévisions et toujours souriant. Lucas est aujourd’hui un ange et une étoile qui guideront nos chemins. Lucas aimait sourire, faire des trompettes et surtout applaudir et il n’y a pas de meilleure façon de s’en souvenir qu’avec un applaudissement et de nombreux sourires Forever Lucas ✨✨✨

«Lucas nous a appris à sourire tous les jours. Il nous a fait tirer une force que nous savions avoir. Lucas a rempli chaque personne qui le connaissait d’amour, de lumière et de sourires. Lucas, avec seulement quelques jours, des mois de vie, a mené plus de batailles que nous ne l’avons fait dans nos vies et l’a toujours fait avec le sourire », lit-on dans le message.