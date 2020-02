Soraya Arnelas défend la relation entre Fani et Christofer après “L’île des tentations”: “Ils sont amoureux”

Fani Carbajo et Christofer Guzmán se battent jour après jour pour renforcer et maintenir leur réconciliation après avoir traversé une terrible crise qui l’a complètement coulé dans «L’île des tentations». Le couple est entré dans la télé-réalité avec l’idée de guérir la jalousie du candidat de «Survivors 2020»; Cependant, c’est elle qui est tombée dans la tentation avec l’un des célibataires de la maison et a mis fin à leur relation de sept ans.

Soraya Arnelas et Fani Carbajo

Après beaucoup de pardon et de regrets, le couple a décidé de se donner une seconde chance, chose qu’ils ont dévoilée lors du dernier show de la saison. Fani et Christofer font la sourde oreille aux critiques concernant leur retour et préfèrent se concentrer sur la reconstruction de ce qui s’est effondré lors du concours de fidélité. Bien qu’ils ne les voient que dans les vidéos mises en ligne sur leurs réseaux sociaux, il y a des gens qui les soutiennent en ce moment aussi dur que Soraya Arnelas.

La participante de «L’île aux tentations» a posté une vidéo sur leurs réseaux sociaux où elle est apparue chez le célèbre chanteur, ce qui a grandement déplacé le public. Ainsi, lors de l’émission du 15 février, «Socialité» a contacté l’ancien candidat «OT» pour en savoir plus sur cette amitié surprenante: «Fani a dit qu’il voulait me rencontrer en personne et qu’il aime ma musique. Carbajo a contacté Arnelas via les réseaux sociaux et a décidé de rester: “Ils ne sont venus chez moi qu’une seule fois”, et ajoute: “Tout ce que je sais, c’est qu’ils sont très amoureux et qu’ils s’aiment beaucoup”, défend l’interprète de “La Dolce Vita”.

Leur vie a complètement changé et le programme a ouvert de nouvelles opportunités dont les deux profitent plus que jamais. Fani au Honduras en tant que concurrent officiel de «Survivors 2020» et Christofer commence à jouer au bowling dans plusieurs discothèques. Les deux ont commencé à entrer dans l’univers de Telecinco avec leur propre chaîne sur le web et le jeune homme montera sur un plateau pour la première fois le 16 février dans ‘Viva la vida’.

Zasca de Fani à Gonzalo dans «Le débat des tentations»

L’ex-partenaire de Susana était très clair sur sa position avant la réconciliation de Fani et Christofer. Gonzalo a expliqué lors du «débat des tentations» qu’il était déçu de ce qu’était son ami après avoir été soutenu lors du concours pour l’infidélité de Carbajo. Au début de l’interview, elle a expliqué qu’elle n’était pas tombée amoureuse de Rubén Sánchez, tandis que Gonzalo publiait occasionnellement des commentaires: “Venez maintenant. Et de qui êtes-vous tombé amoureux? Christofer?”.

“La seule que je n’ai pas à vous expliquer est à vous”, a répondu le Madrid tandis que Gonzalo a souligné à plusieurs reprises comment son séjour sur l’île avait été dû à cette situation: “Oui, parce que j’ai souffert”. Carbajo a explosé et a fini par attaquer la partie la plus faible de Gonzalo en ce moment: “Eh bien, putain, mais maintenant mon petit ami est avec moi et le tien n’est pas avec toi. C’est ce que c’est.”, a conclu le survivant.

.