Sortie de “Aujourd’hui et demain” de Grace VanderWaal dans “Stargirl”

Juste avant la sortie du film Disney + Original, Stargirl, Columbia Records a sorti la chanson originale “Today and Tomorrow”, qui a été écrite et interprétée par Grace VanderWaal.

Cette chanson sera également disponible sur la bande originale du film, qui sortira le même jour que le film sera disponible sur Disney +, le vendredi 13 mars.

Il est disponible en téléchargement maintenant sur les plateformes numériques, y compris Amazon, et peut également être consulté sur YouTube.

