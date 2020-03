Sortie de la bande-annonce de Disney Insider | À l’affiche Disney Plus

Le premier trailer de la nouvelle série Disney + Original, Disney Insider, est sorti. Cette nouvelle série arrivera à Disney + le 20 mars, avec de nouveaux épisodes chaque semaine, couvrant les derniers films de Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm et 20th Century Studios, ainsi que le contenu de ses studios de télévision, Hulu, ABC et Freeform . En plus du contenu de leurs parcs à thème et centres de villégiature Disney.

Le premier épisode comprendra un aperçu des coulisses de la spéciale hawaïenne d’American Idol, la réalisation de Pixar’s Onward et un aperçu du nouveau Disney + Original, Stargirl.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle série?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

