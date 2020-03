Sortie de la bande-annonce de Magic Teaser à l’envers

Disney a publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain film original de Disney Channel, Upside Down Magic.

Le film est centré sur Nory Boxwood Horace, 13 ans, qui découvre qu’elle peut se transformer en animaux, et sa meilleure amie Reina Carvajal, qui peut manipuler les flammes, alors qu’elles entrent à la Sage Academy for Magical Studies. La capacité de Reina à maîtriser de manière experte la puissance du feu la place au sommet de sa classe de «fusées éclairantes», mais la magie chancelante et la propension de Nory à se transformer en un «Dritten» – mi-chaton, mi-dragon – la place dans une classe pour ceux avec Upside-Down Magic défectueux, autrement connu comme UDM. Alors que le directeur Knightslinger pense que les pouvoirs défectueux de l’UDM les rendent vulnérables à la «magie de l’ombre» dangereuse et maléfique, Nory et son groupe de inadaptés tentent de prouver que la magie à l’envers bat à l’envers.

Consultez notre bande-annonce ci-dessous:

Upside Down Magic arrivera sur Disney Channel cet été et sur Disney + à une date ultérieure.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.