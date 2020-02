Sortie de la bande-annonce de Magic Teaser à l’envers

Disney a dévoilé un aperçu du prochain film original de Disney Channel, Upside-Down Magic, qui sortira sur Disney Channel cet été. Et comme avec tous les films originaux de Disney Channel, il sera éventuellement ajouté à Disney + plus tard.

Le film est centré sur Nory Boxwood Horace (Rose), 13 ans, qui découvre qu’elle peut se transformer en animaux, et sa meilleure amie Reina Carvajal (Agudong), qui peut manipuler les flammes, à leur entrée à la Sage Academy for Magical Studies. La capacité de Reina à exploiter de manière experte la puissance du feu la place au sommet de sa classe de «fusées éclairantes», mais la magie chancelante et la propension de Nory à se transformer en un «Dritten» – mi-chaton, mi-dragon – la place dans une classe pour ceux avec Upside-Down Magic défectueux, autrement connu comme UDM. Alors que le directeur Knightslinger (Lewis) estime que les pouvoirs défectueux de l’UDM les rendent vulnérables à la «magie de l’ombre» dangereuse et maléfique, Nory et son groupe de inadaptés tentent de prouver que la magie à l’envers bat à l’envers.

Découvrez le teaser ci-dessous:

La nouvelle venue Izabela Rose et Siena Agudong («No Good Nick») jouent dans «Upside-Down Magic», un film original de Disney Channel basé sur le New York Times, best-seller de livres pour enfants de fiction fantastique du même nom. Vicki Lewis («Finding Nemo», «Newsradio»), Kyle Howard («My Boys»), Elie Samouhi («Bizaardvark»), Alison Fernandez («Once Upon a Time») et Max Torina («Raven’s Home») également star. Suzanne Farwell («The Holiday», «Something’s Gotta Give»), Susan Cartsonis («Descendants 3», «The Duff») seront les producteurs exécutifs, avec Joe Nussbaum («Just Add Magic», «Gabby Duran & The Unsittables» ), qui est également administrateur.

Êtes-vous excité pour ce nouveau film Disney Channel Original?

.