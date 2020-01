Sortie de la bande-annonce de “Morbius” | À l’affiche Disney Plus

Sony a sorti la première bande-annonce de “Morbius”, qui est un film dérivé de Spider-Man et est réalisé en association avec Marvel.

L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran alors que le lauréat d’un Oscar Jared Leto se transforme en l’énigmatique anti-héros, Michael Morbius. Dangereusement malade avec un trouble sanguin rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble à première vue être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que la maladie.

Le film met en vedette Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal avec Tyrese Gibson.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Le film sortira dans les salles cet été et un peu comme Venom, Spider-Man: loin de chez soi et Spider-Man: Homecoming, nous ne devrions pas nous attendre à voir Morbius sur Disney + en raison des contrats de streaming existants.

Cependant, contrairement à Venom, cela semble lié à l’univers cinématographique Marvel alors que nous voyons des graffitis Spider-Man et un camée de Michael Heaton dans le rôle d’Adrian Toomes / The Vulture. Ce qui pourrait faire partie de l’accord que Sony et Marvel ont conclu pour poursuivre leur relation commerciale.

Que pensez-vous de la bande-annonce de Morbius?

