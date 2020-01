Sortie de la bande-annonce de Stargirl | À l’affiche Disney Plus

Disney a publié la première bande-annonce du prochain film Disney + Original, Stargirl. Il s’agit d’une histoire de passage à l’âge adulte tendre et décalée basée sur le roman pour jeunes adultes le plus vendu du New York Times, acclamé par la critique, sur un lycéen sans prétention qui se trouve inexplicablement attiré par la nouvelle fille libre d’esprit, dont les manières non conventionnelles changer la façon dont ils se voient… et leur monde.

Leo Borlock (Graham Verchere) est un élève moyen au lycée Mica. Il obtient des notes décentes, est membre de la fanfare de l’école et s’est toujours contenté de voler sous le radar. Mais tout cela change quand il rencontre Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), une nouvelle étudiante confiante et colorée avec un penchant pour le ukulélé, qui se démarque dans la foule. Elle est gentille, trouve de la magie dans le banal et touche la vie des autres avec les gestes les plus simples. Ses excentricités et sa personnalité contagieuse charment Leo et le corps étudiant, et elle passe rapidement de l’ignorance et de la ridicule à l’acceptation et à la louange, puis revient en arrière, envoyant Leo sur un tour d’émotions en montagnes russes.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Célébration de l’individualité, de la gentillesse et de la puissance de l’esprit humain, «Stargirl» est réalisé par Julia Hart d’après un scénario de Kristin Hahn et Julia Hart et Jordan Horowitz basé sur le roman de Jerry Spinelli. Le film met en vedette la chanteuse / compositrice Grace VanderWaal dans ses débuts au cinéma, Graham Verchere, Karan Brar, Maximiliano Hernandez, Darby Stanchfield et Giancarlo Esposito. “Stargirl” est produit par Ellen Goldsmith-Vein, p.g.a., Lee Stollman, p.g.a., et Kristin Hahn, p.g.a., avec Jordan Horowitz, Jim Powers, Jerry Spinelli, Eddie Gamarra, Catherine Hardwicke et Jonathan Levin en tant que producteurs exécutifs.

Et voici un aperçu de l’affiche:

Stargirl arrive à Disney + le vendredi 13 mars.

Que pensez-vous de la bande-annonce de Stargirl?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.