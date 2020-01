Sortie de la bande-annonce de Toy Life sur Lamp Life

Pixar a publié une bande-annonce du prochain court métrage Disney + Original, Lamp Life, qui sortira à Disney + le vendredi 31 janvier.

Ce court métrage est consacré à Bo Peep, qui a fait un grand retour dans Disney et Pixar’s Toy Story 4 et elle ouvre la voie dans le tout nouveau court métrage d’animation, où répondre à la question de savoir où Bo était depuis la dernière fois que nous l’avons vue dans Toy Story 2.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Et voici l’affiche de ce court métrage Toy Story:

Êtes-vous enthousiasmé par Lamp Life?

