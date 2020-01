Sortie de la bande-annonce de “ZOMBIES 2” | À l’affiche Disney Plus

Disney a publié la première bande-annonce complète du prochain film original de Disney Channel, «ZOMBIES 2», qui sortira le 14 février sur Disney Channel.

“ZOMBIES 2”, la suite très attendue de “ZOMBIES”, est une histoire remplie de musique et de danse qui reprend alors que la pom-pom girl Addison et le joueur de football zombie Zed se préparent pour Seabrook High’s Prawn, le bal de promo de l’école. Cependant, lorsqu’un groupe de mystérieux loups-garous adolescents, dirigé par Willa, Wyatt et Wynter, arrive de manière inattendue à la recherche d’une ancienne source de vie enterrée quelque part à Seabrook, un conseil municipal effrayant reconstitue les lois anti-monstres de Seabrook, ce qui rend impossible pour Zed et Addison pour assister au bal ensemble.

Déterminé à garder son plan pour être le premier couple de zombies / pom-pom girls à aller au bal, Zed se présente comme président de l’école. Pendant ce temps, Addison est entraînée dans le cercle des loups-garous, provoquant une rupture entre elle et Zed. Craignant de perdre Addison face à la meute de loups-garous, Zed sabote les efforts d’Addison pour savoir si elle appartient vraiment à eux. Lorsque sa tromperie est révélée et que Addison confronte la vérité sur son identité, les zombies, les pom-pom girls et les loups-garous découvrent tous le vrai sens de la communauté et de l’acceptation.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Le premier film “ZOMBIES” est déjà disponible sur Disney +, donc une fois sa sortie sur Disney Channel terminée, nous devrions nous attendre à ce que “ZOMBIES 2” soit disponible sur Disney + à une date ultérieure.

Êtes-vous excité pour «ZOMBIES»?

