Sortie de la bande-annonce du Season Pass 2 de «Samurai Shodown»; Sogetsu Kazama et Iroha annoncés

SNK et Athlon Games ont sorti la bande-annonce de la deuxième saison de DLC pour Samurai Shodown. La bande-annonce a été dévoilée lors de l’EVO de cette année, et présente un premier aperçu du personnage de contenu téléchargeable précédemment annoncé Mina Majikina (qui arrive en février), ainsi que confirmant la fuite de Sogetsu Kazama, Iroha, et un quatrième personnage qui reste inopiné .

Samurai Shodown est actuellement disponible pour PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. Une version Switch est disponible dès maintenant au Japon et devrait sortir le 25 février en Amérique du Nord et en Europe. Une version PC est toujours en cours de sortie.