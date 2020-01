Sortie de la bande-annonce et des images clés de la saison 5 de Starz’s Outlander

Outlander Saison 5 bande-annonce et art clé publiés

Starz a publié l’officiel Outlander Bande-annonce de la saison 5 et art clé pour la prochaine saison du drame fantastique à succès basé sur des éléments de la série de livres internationaux les plus vendus de Diana Gabaldon. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous ainsi que les images clés de la galerie et assister à la première de la saison le dimanche 16 février à 20 h. ET / PT!

Saison 5 de Outlander trouve les Frasers qui se battent pour leur famille et la maison qu’ils ont forgée à Fraser’s Ridge. Jamie doit trouver un moyen de défendre tout ce qu’il a créé en Amérique et de protéger ceux qui comptent sur lui pour le leadership et la protection – tout en cachant sa relation personnelle avec Murtagh Fitzgibbons, l’homme que le gouverneur William Tryon lui a ordonné de traquer et tuer. Avec sa famille enfin réunie, Claire Fraser doit utiliser ses connaissances médicales modernes et sa prévoyance pour éviter qu’elles ne soient à nouveau déchirées. Cependant, tout en se concentrant sur la protection des autres, elle risque de perdre de vue ce que signifie se protéger. Pendant ce temps, Brianna Fraser et Roger MacKenzie ont été réunis, mais le spectre de Stephen Bonnet les hante toujours. Roger s’efforce de trouver sa place – ainsi que le respect de Jamie – dans cette nouvelle et dangereuse période. Les Frasers doivent se rassembler, affronter les nombreux périls qu’ils prévoient – et ceux qu’ils ne peuvent pas.

le Outlander la série télévisée, produite par Ronald D. Moore, Maril Davis, Matthew B. Roberts, Toni Graphia, Andy Harries et Jim Kohlberg, s’inspire de la série Outlander de Gabaldon qui s’est vendue à environ 30 millions d’exemplaires dans le monde, tous les livres ayant honoré la liste des best-sellers du New York Times. La série est devenue un succès mondial auprès du public, couvrant les genres d’histoire, de science-fiction, de romance et d’aventure dans un conte incroyable.

Outlander est produit par Tall Ship Productions, Left Bank Pictures et Story Mining & Supply Co., en association avec Sony Pictures Television. La série a récemment été renouvelée au cours de sa sixième et prochaine saison.