Sortie de la bande-annonce originale de Lamp + de Disney + et Pixar

Disney + et Pixar ont publié la bande-annonce officielle de leur prochain court métrage original Durée de vie de la lampe mettant en vedette les aventures incalculables de Bo Beep avant Toy Story 4. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous!

Dans le court métrage d’animation, Bo Beep fait un grand retour et ouvre la voie en répondant enfin aux questions sur l’endroit où Bo était depuis la dernière fois que nous l’avons vue dans Toy Story 2.

Après les événements du quatrième film, Bo raconte à Woody les événements de sa vie entre Toy Story 2 et Toy Story 4, où elle et ses moutons sont donnés à une nouvelle petite fille, se brisent et finissent par se retrouver à Second Chance Antiques, où elle rencontre Giggle McDimples, Duke Caboom et Gabby Gabby.

Le casting de voix pour Lamp Life comprend Annie Potts comme Bo Beep, Jim Hanks comme Woody et Christina Hendricks comme Gabby Gabby.

Durée de vie de la lampe commencera à être diffusé le 31 janvier sur Disney +.