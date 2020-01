Sortie de la bande-annonce “Short Circuit” | À l’affiche Disney Plus

Disney a publié une nouvelle bande-annonce pour leur collection «Short Circuit», qui se compose de 14 courts métrages et ils sont tous disponibles sur Disney + maintenant.

Short Circuit est un programme expérimental où tout le monde aux Walt Disney Animation Studios peut présenter une idée et potentiellement être sélectionné pour créer un court-métrage original et innovant avec le soutien du studio et de leurs collègues artistes. L’objectif du programme est de prendre des risques, de faire émerger de nouvelles voix de narration diverses au Studio et d’expérimenter de nouvelles innovations techniques dans le processus de réalisation de films.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

