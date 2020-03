Sortie de la nouvelle bande-annonce Pixar “Soul”

Disney a publié une toute nouvelle bande-annonce et affiche pour le tout nouveau long métrage original de Pixar “Soul”, qui sortira dans les salles américaines le 19 juin 2020 et arrivera à Disney + une fois qu’il sera terminé, ce sera des fenêtres de sortie en salles et à domicile.

Joe Gardner est un professeur de groupe de collège qui a la chance de toute une vie de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas l’emmène des rues de New York à The Great Before – un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs caprices et leurs intérêts avant d’aller sur Terre. Déterminé à retourner dans sa vie, Joe fait équipe avec une âme précoce, 22 ans, qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Alors que Joe essaie désespérément de montrer ce qui est bien dans la vie, il peut juste découvrir les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie.

Avec les voix de Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Angela Bassett, Ahmir Questlove Thompson, Daveed Diggs, «Soul» est réalisé par Pete Docter, lauréat d’un Oscar, Pete Docter («Inside Out», «Up»), co-réalisé par Kemp Powers («One Night in Miami») et produit par la candidate aux Oscars Dana Murray (court métrage Pixar «Lou»). Le musicien de renommée mondiale Jon Batiste écrira de la musique jazz originale pour le film, et les lauréats d’un Oscar® Trent Reznor et Atticus Ross («The Social Network»), de Nine Inch Nails, composeront une partition originale qui dérivera entre le réel et le mondes de l’âme.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Et voici un aperçu de l’affiche:

Avez-vous hâte de voir Soul?

