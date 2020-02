Sortie de la vidéo “La production virtuelle du mandalorien”

Une nouvelle vidéo a été publiée par Industrial Light and Magic, expliquant comment ils ont créé les effets spéciaux pour la série Disney + Original, The Mandalorian.

La vidéo donne un aperçu des coulisses de la technologie de production virtuelle révolutionnaire utilisée sur The Mandalorian, Season One.

Découvrez la vidéo ci-dessous:

Plus de 50% de la saison 1 de Mandalorian a été filmée à l’aide de cette nouvelle méthodologie révolutionnaire, éliminant ainsi le besoin de tournages de lieux. Au lieu de cela, les acteurs de The Mandalorian se sont produits dans un mur et un plafond vidéo semi-circulaire LED immersif et massif de 20 pouces de haut par 270 degrés avec un espace de performance de 75 pouces de diamètre, où les décors pratiques ont été combinés avec des extensions numériques sur les écrans. Les environnements 3D numériques créés par ILM sont lus de manière interactive sur les murs LED, modifiés en temps réel pendant la prise de vue, ce qui a permis un suivi précis des pixels et des images 3D correctes en perspective rendues à haute résolution via des systèmes alimentés par des GPU NVIDIA.

Les environnements ont été éclairés et rendus du point de vue de la caméra pour fournir une parallaxe en temps réel, comme si la caméra capturait vraiment l’environnement physique avec une lumière interactive précise sur les acteurs et les ensembles pratiques, donnant au showrunner Jon Favreau, producteur exécutif et réalisateur Dave Filoni, le superviseur des effets visuels Richard Bluff, et les directeurs de la photographie Greig Fraser et Barry Baz Idoine, et les réalisateurs épisodiques ont la possibilité de faire des choix créatifs concrets pour le travail axé sur les effets visuels pendant la photographie et de réaliser des composites à huis clos en temps réel sur le plateau.

La technologie et le flux de travail nécessaires pour rendre le compositing et les effets à huis clos pratiques pour une utilisation sur le plateau ont combiné l’ingéniosité de partenaires tels que Golem Creations, Fuse, Lux Machina, Profile Studios et ARRI avec la plate-forme de production de films virtuels ILC StageCraft et, finalement, la interactivité en temps réel de la plate-forme Unreal Engine.

Vous pouvez retrouver l’intégralité de la première saison de “The Mandalorian” sur Disney + maintenant.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.