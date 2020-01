Sortie des séquences de test de la série Star Wars: Underworld de George Lucas

Des images de test de la série Star Wars: Underworld annulée de George Lucas sont publiées

Images de test de George Lucas annulées en 2010 Guerres des étoiles séries télévisées, Star Wars: Underworld, est sorti (via Geek Tyrant). Vous pouvez regarder la vidéo, qui comprend un aperçu des coulisses de la réalisation de la séquence de test, dans le lecteur ci-dessous!

Selon Geek Tyrant, Lucas voulait que la série en direct soit 400 épisodes et il avait apparemment déjà 100 scripts terminés avant que le projet ne soit suspendu. Star Wars: Underworld devait se dérouler dans le monde souterrain de Coruscant entre La vengeance des Sith et Un nouvel espoir.

La sortie dit que cela aurait été un «drame de gangster» et «comparable à Deadwood et The Godfather dans l’espace».

“Chose intéressante, c’est un domaine dans lequel nous avons passé beaucoup de temps, lire le matériel qu’il a développé est quelque chose que nous aimerions beaucoup explorer”, Kathleen Kennedy avait déjà parlé du projet en 2015. «Et il y avait 1313 le match, où il y avait… incroyable. Donc, notre attitude est, nous ne voulons pas jeter tout ça. C’est de l’or. Et c’est quelque chose que nous passons beaucoup de temps à regarder, à approfondir, à discuter, et nous pouvons très bien développer ces choses plus loin. Nous voulons vraiment. “

Le producteur de Lucasfilm, Rick McCallum, a également discuté précédemment Star Wars: Underworld, en disant: “C’est l’Empire qui construit lentement sa base de pouvoir autour de la galaxie, ce qui se passe à Coruscant, qui est la capitale principale, et c’est un groupe de patrons clandestins qui y vivent et contrôlent les drogues, la prostitution.”

Selon la chaîne YouTube, les images ont été produites par Stargate Studios en partenariat avec Lucasfilm.