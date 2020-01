Sortie du nouvel art conceptuel d’Avatar 2

Lors de l’événement CES de cette semaine à Los Angeles, Mercedes-Benz a dévoilé un nouveau concept-car sur le thème «Avatar», ainsi que quatre nouvelles images d’art conceptuel de l’Avatar 2 de James Cameron.

Ces nouvelles images époustouflantes présentent différents domaines de Pandora:

Le premier film Avatar est sorti en 2009 et est devenu le plus gros succès du box-office jusqu’à ce que Avengers: Endgame de l’année dernière le fasse tomber du haut. Ce film a été retardé plusieurs fois, dont l’une lorsque Disney a pris le contrôle de 20th Century Fox.

Avatar 2 sortira le 17 décembre 2021, et il sera suivi de trois autres suites, qui sortiront chaque année après, en alternance avec de nouveaux films Star Wars.

L’Avatar original est maintenant disponible sur Disney +, nous devrions donc nous attendre à voir toutes ces suites également disponibles sur la plate-forme de streaming après leur sortie initiale au cinéma.

Êtes-vous excité pour un nouveau film Avatar?

