Souffrez-vous d’angine de poitrine? Essayez ces remèdes maison pour les dégonfler

L’inflammation de l’angine de poitrine, ou amygdalite, est une infection très gênante pour quiconque. Si vous ne voulez pas essayer de médicaments dans le premier cas, essayez ces remèdes maison pour la désinflammation.

22 mars 2020 19 h 14

La amygdalite c’est l’inflammation des deux coussinets ovales à l’arrière de la gorge. Elle est généralement causée par une infection virale, bien qu’elle puisse également être bactérienne.

Les symptômes comprennent des maux de gorge, des difficultés à avaler et des ganglions lymphatiques sensibles. Le traitement peut varier mais il existe des remèdes totalement faits maison et naturels à essayer.

Comment l’amygdalite attaque-t-elle?

Le citron C’est une ressource classique avec un effet antiviral, antibactérien et antioxydant. Vous pouvez vous gargariser avec le jus d’un demi-citron et une cuillère à café de sel, trois fois par jour.

Une excellente option est la molèneUtile pour dégonfler les amygdales, apaiser la gorge et adoucir une toux sèche. Il peut être combiné avec du plantain ou de la mauve. Prenez-le en infusion, environ 2 ou 3 verres par jour, dans du sirop ou de l’extrait liquide.

Mais aussi Pin sylvestre: à prendre en infusion, 2 à 3 verres par jour, sous forme de sirop, 40 gouttes par jour, ou sous forme d’extrait liquide en 3 prises par jour.

Les racines et les extrémités fleuries du échinacée Ils offrent de précieuses vertus immunostimulantes et antivirales et peuvent aider à faire baisser la fièvre. Préparez-le dans une décoction de guimauve, 2 verres par jour. Il peut également se présenter sous forme de gélules, de sirop ou de spray associé à de la propolis.

.