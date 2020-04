Souffrez-vous de flatulences? Découvrez ces remèdes naturels et combattez-les pour toujours.

Il existe des propriétés carminatives et anti-inflammatoires de certains ingrédients naturels qui nous permettent de lutter contre les gaz intestinaux. Si tel est votre cas, sachez ici quelques remèdes qui vous aideront à le combattre. Découvrez ce qu’ils sont!

Si vous cherchez un moyen de traiter naturellement les flatulences, sachez que certaines plantes médicinales peuvent être très positives, comme le cumin, le fenouil, la cannelle et le gingembre, entre autres.

Combattez les flatulences avec ces remèdes naturels

Ci-dessous, vous connaîtrez ses propriétés pour réduire les gaz et améliorer la digestion.Remarquez et faites attention!

Remèdes pour traiter les flatulences

Fenouil

Le fenouil est une plante médicinale très courante dans les remèdes digestifs, de sorte que les graines, les racines et les feuilles sont utilisées pour contrôler les gaz gastriques afin de faciliter l’expulsion des gaz du tube digestif. Surtout lorsque nous souffrons de ballonnements après avoir mangé.

Il fonctionne également pour la constipation et la diarrhée. La manière de l’utiliser est très simple, elle peut être prise en infusion de fenouil ou ajoutée crue aux salades, smoothies, ragoûts. Une autre façon de le prendre serait de prendre des capsules ou d’utiliser son huile pour masser l’abdomen.

Cannelle

Un autre remède à la maison très efficace est la cannelle, cette espèce se démarque par ses vertus anti-inflammatoires, antimicrobiennes, antioxydantes, antidiabétiques et anticancéreuses.

La cannelle en plus de servir à traiter naturellement les flatulences et à soulager les gaz améliore complètement la fonction hépatique, aide à l’indigestion et aux parasites intestinaux.