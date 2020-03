Souffrez-vous de perte de cheveux? Faites cette astuce avec l’oignon pour faire pousser de nouveaux cheveux

Faire repousser les cheveux semble être une tâche difficile, mais pas impossible, simplement avec des oignons, vous pouvez avoir à nouveau des cheveux rêveurs.

5 mars 2020

L’oignon peut avoir une forte odeur, mais si vous l’utilisez constamment dans vos cheveux, croyez-moi, il deviendra sain et très fort.

Astuces avec l’oignon pour faire pousser les cheveux

Pas à pas:

Peler 2 oignons et mélanger.

Le jus doit être conservé dans un récipient propre.

Ensuite, appliquez le jus obtenu et frottez-le sur votre cuir chevelu en vous aidant avec des massages doux.

Servez-vous avec un capuchon en plastique ou un sac en plastique et laissez agir l’oignon pendant environ 30 minutes.

Lorsque le temps est écoulé, la prochaine chose que vous ferez sera de bien laver vos cheveux avec votre shampooing préféré, pour éliminer complètement l’odeur, vous pouvez les laver deux fois, puis utiliser un conditionneur.

Autres conseils pour obtenir plus de cheveux:

Achetez et utilisez toujours une brosse à poils naturels, cela stimulera la circulation sanguine dans votre cuir chevelu.

Réduisez l’utilisation d’appareils qui génèrent de la chaleur dans vos cheveux.

Consommez des vitamines, du fer, de l’acide folique et des antioxydants, ceux-ci vous aideront.