Souhaitez-vous vivre délicieusement?: Rétrospective sur «La sorcière» quatre ans plus tard

En tant que néo-anglophone, j’ai le privilège de venir d’un pays empreint d’horreur. Que ce soit le fantasmagorique Stephen King, la poétique gothique d’Edgar Allan Poe, ou l’esprit tordu de HP Lovecraft, la Nouvelle-Angleterre est une terre de repaires et de goules. Cela dit, au cours des quatre années qui ont suivi sa sortie, j’ai développé une sorte d’attachement sentimental à Robert Eggers » La sorcière.

Cet attachement n’est pas uniquement dû à la représentation fascinante du film de la vieille Nouvelle-Angleterre, ou à ses images effrayantes, ou à l’adorable Black Philip – c’est principalement à cause de ce qu’il a fait pour le cinéma d’horreur. Non seulement The Witch offre un récit brillant, mais il a également influencé la façon dont les films d’horreur explorent la peur.

Lorsque la bande-annonce de The Witch est sortie, il y avait beaucoup de battage médiatique autour de sa présentation effrayante. Qui était «la sorcière»? Quelle sorte de mal expérimenterions-nous? Mais alors que le film impliquait une sorcière, ce qu’il a fini par être n’était pas ce à quoi les cinéphiles pouvaient s’attendre. Pour tous ses éléments fantastiques, The Witch est beaucoup plus ancré dans le réalisme. Cela dit, ce que le film propose est une expérience encore plus fascinante d’horreur inquiétante. En ce qui concerne la sorcière titulaire du film, elle ne fait que de brèves apparitions. Sa présence est principalement destinée à attiser l’anxiété sur laquelle s’appuie The Witch.

Car The Witch ne concerne pas vraiment les sorcières ou Satan – il s’agit des angoisses du folklore et des idéaux religieux, et de leur impact sur une famille.

The Witch suit Thomasin (joué par Anya Taylor-Joy) et sa famille, bannies de leur colonie en raison de différences religieuses. Lorsqu’elles trouvent de nouvelles terres, la famille commence à cultiver et à recommencer une nouvelle vie. Un jour, alors que Thomasin joue au coucou avec son petit frère Samuel, l’enfant est kidnappée. Dans une courte séquence, nous voyons notre sorcière titulaire sacrifier l’enfant comme un moyen d’insuffler de la magie dans son balai.

Comme Katherine (la mère, jouée par Kate Dickie) pleure pour son enfant perdu, le frère de Thomasin, Caleb (Harvey Scrimshaw) interroge son père sur le sort de Samuel; comme le bébé n’a pas été baptisé, Caleb a peur d’être en enfer. Le père, William (Ralph Ineson), pousse Caleb à ne pas penser à de telles notions. Katherine blâme Thomasin pour avoir perdu Samuel. Au début du film, dans une conversation avec William, Katherine discute de l’idée d’envoyer Thomasin au service d’une autre famille, ainsi que de sa peur que leurs récoltes ne fonctionnent pas bien. Nous apprenons également qu’un bijou spécial a disparu. Dans une scène de dîner ultérieure, Katherine s’approche agressivement de Thomasin à propos de ce bijou manquant, croyant qu’elle est à blâmer.

En réalité, cependant, William a vendu le bijou de Katherine pour des fournitures de chasse, mais a décidé de garder le silence. Il révèle à Caleb son secret, qui ment à sa mère lorsque le sujet est abordé pour la première fois, afin de couvrir son père. Lorsque William se rend enfin compte de la vente de la tasse, Katherine se retourne brièvement sur lui et devient soudainement plus chaleureuse envers Thomasin.

Pendant que tout cela se passe, il y a un antagonisme entre Thomasin et sa sœur Mercy (Ellie Grainger). Mercy appelle Thomasin une sorcière, ce dernier jouant dans le commentaire et menaçant le premier. Mercy continue d’agiter Thomasin avec ces commentaires de sorcière. Tout au long du film, Thomasin et le spectateur sont témoins de Mercy et de son frère Jonas (Lucas Dawson) parler à Black Phillip, le bouc de la famille; cela devient un point important pour un conflit majeur plus tard.

Après que Caleb tombe sur la sorcière dans les bois, il rentre chez lui sous le coup d’une maladie. Avant une convulsion dont il souffre, Mercy parle de cet incident antérieur où Thomasin a dit qu’elle était une sorcière et l’a menacée. Caleb meurt et Thomasin s’enfuit; dans une tentative de se défendre, elle raconte à William comment les frères et sœurs ont communiqué avec Black Phillip (qui, selon elle, est le diable).

Bien que le film se termine sur une note surnaturelle, c’est la dynamique familiale qui sert d’incroyable force d’horreur. À partir du moment où Samuel est volé, la confiance de la famille les uns envers les autres commence à s’effriter, créant une spirale de tromperie. Par leurs mensonges et leurs actes blessants, ils commencent hypocritement à briser les idéaux de leurs croyances religieuses. À certains moments du film, Katherine reconnaît les problèmes entourant la famille, répétant comment ils ont été maudits par Dieu et damnés. Ce genre d’anxiété qu’elle affiche fait partie de ce qui rend l’horreur du film si intrigante – car une grande partie des tensions familiales se situent dans le domaine des peurs religieuses.

Le spectateur ne reçoit jamais de détails explicites sur les différences entre la famille et celle de sa colonie (en ce qui concerne les croyances religieuses). Au cours du film, cependant, nous en venons à témoigner de l’idéologie religieuse de William et Katherine, et de la façon dont ces croyances se répercutent sur la vie des enfants.

Un autre point important à noter est la façon dont seul le spectateur est vraiment conscient de l’existence de la sorcière. En ce qui concerne la famille, il n’y a aucune preuve d’elle. Dans son état écœuré, Caleb ne peut pas parler d’avoir rencontré la sorcière; mais sa maladie est ce qui déclenche la plus grande hystérie entourant l’idée d’elle. Finalement, des questions telles que la disparition de Samuel et les mauvaises récoltes en viennent à être imputées à la famille maudite. Au fur et à mesure que l’antagonisme augmente parmi tout le monde, la croyance en quelque chose de surnaturel est également à l’œuvre.

À travers toutes leurs luttes, le système de croyances et la colère de la famille sont ce qui les détruit finalement. Plutôt que de travailler ensemble et d’aborder les choses avec un amour construit spirituellement, ils s’enflamment de peur. Avec cet objectif à l’esprit, nous arrivons à voir comment The Witch est vraiment un conte sur la façon dont le folklore et les idéaux religieux stricts ont le pouvoir d’influencer les gens; comment ils ont le potentiel de susciter la peur, de nous saisir dans nos moments les plus sombres.

La sorcière a reçu des éloges de la critique à sa sortie, se révélant être un travail incroyable d’horreur lente, atmosphérique et riche. Depuis sa sortie, il y a eu un changement fascinant dans le genre; bien que nous continuions à voir notre juste part de gore alimenté par l’adrénaline dans les films, le sens de la présentation de The Witch s’est répandu dans le cinéma d’horreur. Il n’est pas nécessaire de regarder plus loin que des films tels que The Ritual and Hereditary pour voir comment l’atmosphère obsédante de The Witch a influencé l’horreur récente. Bien sûr, chacun de ces films suscite l’originalité, mais ils partagent une similitude spirituelle avec celle de The Witch. Non seulement ils adoptent chacun une accumulation à combustion lente, mais ils utilisent leur présentation pour explorer le deuil.

Certains des grands travaux récents sur l’horreur ont mis l’accent sur le deuil – par exemple à travers le prisme du traumatisme familial. La sorcière n’est pas le premier film à aborder le sujet du deuil; cela dit, il fournit un angle intrigant dans l’exploration du concept. La sorcière s’efforce de déranger lentement le spectateur. Grâce à la descente mentale de la famille, nous nous sentons mal à l’aise dans leurs jeux d’esprit. D’autres œuvres d’horreur récentes ont également adopté cette qualité cérébrale, comme Goodnight Mommy et Midsommar.

Cette perspective d’horreur se prête à créer une humeur plus immersive – offrant aux téléspectateurs une occasion de s’imprégner d’émotion. À travers la chute de Thomasin et de sa famille, nous arrivons à voir comment le folklore a faussé leur perception du monde. Nous ressentons leur terreur et leur peur alors qu’ils se déchirent. En abordant le récit d’une manière plus lente et atmosphérique, Eggers propose avec succès une œuvre qui fait entrer le spectateur dans l’hystérie familiale.

Alors que nous entrons dans 2020, nous voyons encore plus d’œuvres de style cinématographique similaire (comme The Lodge de ce mois-ci). C’est bizarre de réaliser que The Witch, un film qui a eu un impact important sur le genre d’horreur, n’a que quatre ans. Robert Eggers l’a vraiment sorti du parc avec son premier film. Son deuxième film, The Lighthouse, s’est également avéré être un conte brillant qui impliquait une profondeur folklorique.

La Nouvelle-Angleterre a toujours été une terre d’horreur. En revisitant l’histoire de la terre et en présentant une histoire aussi unique, Eggers a contribué à donner le coup d’envoi à un nouveau vent d’horreur – éthéré dans ses explorations émotionnelles. La tension inquiétante de la sorcière, son humeur environnementale et ses profondeurs thématiques en feront facilement l’un des films d’horreur les plus importants des années 2010.