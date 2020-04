Soul Legend Bill Withers Dead à 81 ans

La légende de l’âme Bill Withers est décédée lundi à Los Angeles. Il avait 81 ans.

Le triple vainqueur d’un Grammy derrière les années 1970 a frappé des morceaux comme «Lean on Me», «Lovely Day» et «Ain’t No Sunshine», qui ont succombé à des complications cardiaques, a déclaré sa famille à l’Associated Press.

“Nous sommes dévastés par la perte de notre mari et père bien-aimé et dévoué”, a déclaré sa famille dans un communiqué. «Un homme solitaire avec un cœur déterminé à se connecter au monde en général, avec sa poésie et sa musique, il a parlé honnêtement aux gens et les a connectés les uns aux autres. Aussi privée que sa vie proche de sa famille et de ses amis intimes, sa musique appartient à jamais au monde. En cette période difficile, nous prions pour que sa musique offre réconfort et divertissement tandis que les fans tiennent fermement à leurs proches. »

La musique de Withers est devenue la bande originale des mariages, des fiançailles et d’autres occasions de célébration. Son succès de 1972 «Lean on Me» a vu une résurgence comme un hymne d’espoir pendant la pandémie de COVID-19.

Withers, né à Slab Fork, en Virginie-Occidentale, était dans la trentaine lorsqu’il a commencé à enregistrer de la musique. Tout au long de sa carrière de 14 ans, il a sorti huit albums en commençant par Just As I Am de 1971, dont le dernier en 1985. Il est entré au Grammy Hall of Fame en 1999 et a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2015.

«Je ne suis pas un virtuose, mais j’ai pu écrire des chansons auxquelles les gens pouvaient s’identifier. Je ne pense pas avoir fait de mal à un gars de Slab Fork, en Virginie-Occidentale », a déclaré Withers à Rolling Stone en 2015.

La communauté musicale a pleuré la perte, notamment Jennifer Hudson, Questlove et Chance the Rapper. “Mon cœur lui fait vraiment mal, cela me rappelle de jouer des disques avec chez ma grand-mère”, a déclaré le rappeur de Chicago, tandis que Hudson a ajouté: “Bien que sa musique continue de vivre, il nous manquera vraiment!”

Aw man, Bill Withers était vraiment le plus grand. Grandma’s Hands, Ain’t No Sunshine, Lean on Me, Use Me Up, Just The Two Of Us et évidemment Lovely Day sont quelques-unes des meilleures chansons de tous les temps. Mon cœur lui fait vraiment mal, ça me rappelle de jouer des disques avec chez ma grand-mère

– Chance The Rapper (@chancetherapper) 3 avril 2020

Deuil de la perte de mon ami et de mon inspiration, Bill Withers. Il était un auteur-compositeur et un conteur tellement incroyable. Je suis tellement content qu’il ait partagé son cadeau avec le monde. La vie ne serait pas la même sans lui.

– John Legend (@johnlegend) 3 avril 2020