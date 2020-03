Soulja Boy a triplé les bénéfices d’une entreprise de savon et aide les programmes pour les jeunes

Soulja Boy a surpris les fans quand il a récemment partagé qu’il avait une entreprise de savon, mais elle se porte bien et profite même aux programmes pour les jeunes.



Il est difficile de penser que nous vivons à une époque où il devient difficile pour les gens d’acheter du papier toilette, des lingettes désinfectantes et du savon, mais nous y sommes. La pandémie de coronavirus a provoqué une vague de panique mondiale et les dizaines de milliers de personnes envahissent les marchés pour s’approvisionner en articles ménagers. On ne sait pas exactement pourquoi cela se produit, mais l’hystérie de masse donne souvent des résultats étranges.

Cependant, la pandémie de COVID-19 est grave, car il a récemment été annoncé que les émissions de télévision enregistreraient sans public, la NBA a suspendu sa saison et les voyages d’Europe aux États-Unis ont été interrompus. Les entreprises de produits de nettoyage voient leurs bénéfices monter en flèche, et Soulja Boy obtient sa part du gâteau.

Lors de sa récente visite au Breakfast Club, Soulja Boy a annoncé qu’il était dans le commerce du savon. Certaines personnes se moquent de la dernière entreprise commerciale du rappeur, mais TMZ rapporte que ces derniers mois, la boutique de savon de Soulja Boy a triplé leurs bénéfices. Il aurait lancé le site de South Haven, Mississippi avec son manager, le PDG de Miami, Mike. La franchise “est passée de la vente de 100 bouteilles de produits de nettoyage par mois à plus de 3 000 produits de nettoyage au cours des 2 derniers mois. C’est environ une augmentation de 30%, et on nous dit que c’est une production record.”

Le Soap Shop serait également une entreprise qui aide la communauté. Ils ont établi un partenariat avec l’organisme de bienfaisance Bubbles for Cash.Ainsi, lorsque les jeunes sortent et vendent les produits The Soap Shop, la majorité de l’argent est reversée à la communauté pour des programmes qui auraient aidé les jeunes générations.

