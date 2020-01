Soulja Boy accusé d’avoir violemment battu et ligoté une femme dans un procès: rapport

Elle prétend qu’elle s’est retrouvée avec des côtes fracturées et une contusion faciale.



Le jeune Draco semble avoir été humilié après avoir purgé trois mois de prison l’année dernière. La star du rap souvent bruyante, tape-à-l’œil et en face de votre visage est en baisse depuis sa sortie, et en septembre 2019, son manager Miami Mike a partagé avec TMZ que Soulja Boy se rétablissait et se tenait loin des ennuis. Il a été annoncé plus tard que le rappeur rejoindrait le Millennium Tour II, il est donc sûr de dire qu’il se préparait pour un spectacle que ses fans n’oublieront jamais.

Mark Davis / Personnel / .

Alors que les choses semblent comme Soulja Boy a gardé son nez propre, une femme a avancé avec un procès. Selon The Blast, une femme non identifiée a affirmé que le rappeur l’avait violemment battue à la tête avant qu’elle ne soit agressée sexuellement par quelqu’un d’autre à l’intérieur de sa maison. The Blast déclare qu’ils ont acquis les documents juridiques qui détaillent le récit de la femme sur ce qui se serait passé à la résidence de Soulja Boy à Los Angeles.

L’incident se serait produit en février 2019, un mois avant l’arrestation du rappeur pour violation de sa probation. La femme affirme qu’elle et Soulja Boy se connaissent depuis près de quatre ans, entretenant une relation amoureuse encore et encore. En février, la femme a déclaré qu’elle s’était battue physiquement avec une femme anonyme qui travaillait pour Soulja. Le rappeur est sorti quand il s’est rendu compte qu’il y avait eu une altercation et “s’est approché de grossièretés et l’a frappée, lui a piétiné le ventre et lui a frappé la tête avec un gros pistolet.”

Les documents ont ajouté qu’il “avait tenu l’arme sur sa tête (celle de la femme) et lui avait dit qu’elle allait mourir cette nuit-là et qu’elle ne pourrait pas rentrer chez elle”. La victime présumée déclare qu’elle a été “si gravement blessée qu’elle a eu du mal à respirer”. Si les choses étaient déjà assez bizarres, la femme prétend que Soulja Boy lui a ordonné de prendre une douche et l’a regardée pendant qu’elle se baignait. Il aurait “été mécontent de la façon dont (la femme) a pris soin de la douche et lui a demandé de prendre une deuxième douche parce qu’elle avait encore de la boue et de la saleté sur elle depuis quand (le rappeur) l’a battue par son entrée.”

Cette histoire prend un autre tournant alors que la victime présumée dit que Soulja Boy “a demandé à son assistante de l’emmener dans le garage et de l’attacher avec du ruban adhésif”. Ensuite, l’assistante a apparemment “enroulé une rallonge autour de (ses) bras et l’a emmenée dans le garage”. Des gens seraient venus et auraient traversé la maison pendant des heures et l’auraient vue assise là.

Un homme sur les lieux aurait déclaré à la victime présumée “qu’il la laisserait partir si elle lui pratiquait le sexe oral” et qu’elle “sentait qu’elle n’avait pas d’autre choix que de lui faire du sexe oral pour s’échapper du garage”. Elle déclare avoir été libérée le lendemain matin à 8 h 00 et est allée déposer un rapport de police avant d’être «emmenée à l’hôpital où on lui a dit qu’elle avait trois côtes fracturées et une contusion faciale».

Elle poursuit pour un montant non divulgué, mais allègue des voies de fait et des coups et blessures, de fausses incarcérations et des coups et blessures à caractère sexuel.

