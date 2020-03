Soulja Boy profite de l’activité du savon pendant une épidémie de coronavirus

Soulja Boy nettoie son numéro.

Après avoir renoncé à la drogue et à l’alcool après sa sortie de prison l’année dernière, le rappeur de 29 ans diversifie son portefeuille en investissant son argent dans une société appelée The Soap Shop.

Selon TMZ, Soulja a entendu que c’était une bonne opportunité et a investi dans une franchise au Mississippi l’année dernière avec son manager, le PDG de Miami Mike.

Et cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Avec l’épidémie de coronavirus, les gens recherchent des savons, des désinfectants et d’autres produits qui tuent les germes. The Soap Shop bat des records de ventes, passant de 100 bouteilles de produits de nettoyage par mois à plus de 3 000 produits de nettoyage au cours des deux derniers mois. Les bénéfices de la boutique Soap Shop de Soulja à South Haven, Mississippi, ont enregistré des résultats similaires, triplant les ventes.

Et tout cela pour une bonne cause. Soulja s’est associé à un organisme de bienfaisance appelé Bubbles for Cash qui permet aux enfants de vendre ses produits de savon via une collecte de fonds. L’argent retourne dans la communauté pour financer des programmes et des services pour les jeunes.

La star de la réalité a déjà investi dans l’espace technologique en vendant ses propres consoles de jeux vidéo et appareils électroniques rebaptisés, notamment les SouljaWatch, SouljaPods, SouljaPhone et SouljaHeadphones.

“Une fois que vous entrez dans l’industrie de la musique, branchez-vous, faites différentes choses, comme essayer différentes choses”, a déclaré Soulja au “Breakfast Club”.

Outre ses investissements, il parcourt actuellement le pays avec Omarion et Bow Wow sur le «Millennium Tour 2020», qui se terminera le 10 mai à Los Angeles. “En ce moment, je suis juste concentré sur la musique, concentré sur la tournée, concentré sur le simple fait de nourrir les fans parce que c’est fini. Je leur dois beaucoup », a-t-il déclaré.