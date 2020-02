Soulja Boy revient sur Instagram avec un nouveau look

Soulja Boy Tell ‘Em est de retour sur Instagram en tant que tout nouvel homme.



Cela fait huit mois que Soulja Boy est sur Instagram et maintenant qu’il est de retour, il a un look complètement différent. Après avoir été reconnu coupable d’avoir falsifié des documents de travail d’intérêt général et d’avoir été libéré cinq mois plus tôt de prison, Soulja Boy a pu maintenir sa sobriété, s’est retrouvé sur le compte d’une tournée d’envergure et a fait jaillir un boeuf ludique avec YouTuber / vlogger Jake Paul. Maintenant que cela fait presque un an qu’il a montré publiquement son visage, Soulja Boy a radicalement amélioré son esthétique.

Marcus Ingram / .

La rupture auto-imposée de Soulja Boy avec les médias sociaux est venue quand il a réalisé qu’il avait besoin de faire plusieurs changements de vie graves. L’une d’elles consistait à expulser plusieurs anciens membres d’équipage de sa vallée de San Fernando. HipHopDX a eu l’occasion de parler avec le manager de Soulja Boy, Miami Mike, dans une récente interview, où il a parlé du développement cérébral récent de son client en déclarant:

“Il n’a pas eu de pause depuis qu’il avait 12 ou 13 ans. Et il vient juste de tourner … son anniversaire vient … et il n’a pas eu de pause depuis plus de 15 ans. C’est pourquoi je ne le transpirais pas. Il a été refuser des émissions ces derniers mois, et j’ai dit que je vais le laisser prendre sa pause parce qu’il en avait vraiment besoin. Les gens veulent savoir pourquoi il n’est pas sur Instagram? Eh bien, je dis parce qu’il est en pause. besoin de ceci.”

Maintenant, Big Draco est de retour avec une tête pleine de torsion longue et brillante plus que jamais. Alors que Soulja Boy est toujours aux prises avec certains griefs juridiques, sa maturation a été agréable pour la culture à témoigner. Avec une autre interview de Breakfast Club en préparation dans un avenir proche, nous verrons très probablement beaucoup plus de Soulja dans un avenir proche.

Découvrez le nouveau look de Soulja Boy dans le post Instagram fourni ci-dessous.

