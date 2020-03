Sous la scène du capot rouge

La star surnaturelle Jensen Ackles a reproduit une scène du film d’animation Batman: Under the Red Hood pendant son temps d’isolement.

DC a publié de nombreuses fonctionnalités d’animation au fil des ans basées sur des séries de bandes dessinées emblématiques. Parmi les meilleurs, Batman: Under the Red Hood, basé sur l’histoire de la bande dessinée de Judd Winick. Le film d’animation est également formidable grâce à un casting de voix phénoménal qui comprend Bruce Greenwood dans Batman, Neil Patrick Harris dans Nightwing, Jason Isaacs dans Ra’s al Ghul, et plus encore.

Dans le film d’animation, la star de Supernatural Jensen Ackles a également exprimé notamment Jason Todd. Jensen Ackles n’a pas hésité non plus à aimer son personnage, car il s’habille comme lui pour Halloween. Avec la production de la dernière saison de Supernatural retardée en raison du coronavirus, Jensen Ackles a passé son temps à s’isoler pour regarder Batman: Under the Red Hood. Vous pouvez voir Jason Ackles rejouer une scène en tant que Red Hood dans son récent post Instagram ci-dessous.

Voici le synopsis du film d’animation:

Batman fait face à son défi ultime alors que le mystérieux Red Hood prend Gotham City par une tempête de feu. Une partie justicier, une partie cheville ouvrière criminelle, Red Hood commence à nettoyer Gotham avec l’efficacité de Batman, mais sans suivre le même code éthique. Et lorsque le Joker tombe dans la balance, de dures vérités sont révélées et de vieilles blessures sont rouvertes.

Le film original animé DC Universe met en vedette Jensen Ackles, Neil Patrick Harris, Jason Isaacs, Bruce Greenwood et John Di Maggio.

Batman: Under the Red Hood est désormais disponible en streaming sur DC Universe. Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles entourant tous les projets impliquant le chevalier noir!

Source: Instagram

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.