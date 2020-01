Sous la série télévisée Skin au centre d’une guerre d’enchères / Film

Sous la peau est un thriller de science-fiction dramatique avec Scarlett Johansson, et maintenant il pourrait être sur le point d’être transformé en série télévisée. Mais c’est une affaire assez compliquée.

Après avoir reçu des critiques élogieuses de la part des critiques du Telluride Film Festival, Under the Skin est sorti au printemps 2014, ne rapportant que 5,3 millions de dollars dans le monde. Ce n’était pas un coup fou, mais il a certainement une prémisse intrigante, à la suite d’un extraterrestre déguisé en femme alors qu’elle se nourrit d’hommes en Écosse. Désormais, une future série télévisée Under the Skin est au cœur d’une guerre d’enchères entre le financier du film original et A24, le studio qui l’a sorti aux États-Unis.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici comment Under the Skin est officiellement décrit sur le site Web d’A24:

Du réalisateur visionnaire Jonathan Glazer (Sexy Beast, Birth) vient une transformation de carrière étonnante, un chef-d’œuvre de science-fiction existentielle qui voyage au cœur de ce que signifie être humain, extraterrestre ou quelque chose entre les deux. Une voluptueuse femme d’origine inconnue (Scarlett Johansson) parcourt les routes à la recherche d’hommes isolés ou abandonnés, attirant une succession d’âmes perdues dans un repaire d’un autre monde. Ils sont séduits, dépouillés de leur humanité et plus jamais entendus.

Basé sur le roman de Michel Faber (Le pétale pourpre et le blanc), Under The Skin examine l’expérience humaine du point de vue d’une héroïne inoubliable qui se sent trop à l’aise dans sa peau empruntée, jusqu’à ce qu’elle soit enlevée dans l’humanité avec des résultats dévastateurs.

Il est facile de voir comment cela pourrait être transformé en une série télévisée viable, ce qui, selon Deadline, est quelque chose que la société de production du film original, Silver Reel, voulait accomplir depuis un certain temps. Cependant, bien que le directeur Jonathan Glazer et producteur James Wilson étaient intéressés à voir à quoi pourrait ressembler une série télévisée Under the Skin lorsque l’idée a été lancée en juin 2017, ce n’était pas une priorité pour les cinéastes et ils voulaient plutôt se concentrer sur d’autres projets de films.

Alors, pourquoi y a-t-il maintenant une guerre d’enchères pour les droits d’une série télévisée Under the Skin? Eh bien, le film original a été réalisé par Seventh Kingdom Productions, la bannière de production qui compte Glazer et Wilson parmi leur conseil d’administration. Cette société est maintenant en train d’être démantelée et de voir ses actifs distribués, de la même manière qu’une entreprise le ferait si elle déposait un dossier de mise en faillite (Chapter 11) aux États-Unis. Cela signifie que les droits de télévision sont accessibles à quiconque est prêt à payer le plus pour eux.

Même si cela ressemble à une bataille vicieuse entre Silver Reel et A24 pour les droits TV de Under the Skin, la guerre des enchères pour les droits n’aurait pas été acrimonieuse et il y a espoir que toutes les parties sortiront du processus avec des relations intactes. . »Silver Reel a évidemment un chien dans ce combat car ils veulent que cela se produise depuis quelques années maintenant. Quant à A24, ce n’est que quelque chose qui les a intéressés à la fin de l’année dernière.

Honnêtement, aussi intrigant que ce serait de voir comment Under the Skin fonctionne comme une série télévisée, je ne peux pas imaginer qu’il explore la prémisse d’une manière beaucoup plus satisfaisante. Bien sûr, cela permettrait une narration plus longue et peut-être une exploration plus substantielle de l’humanité, mais je crains que la série ne soit beaucoup moins subtile afin de maintenir l’intérêt du public pour l’histoire. Le film ne vous nourrit pas à la cuillère, mais je ne peux pas imaginer qu’une adaptation en série soit exécutée de la même manière.

Cet accord est censé être conclu au cours des prochaines semaines, et nous verrons qui repartira avec les droits TV sur Under the Skin. Après cela, qui sait combien de temps il faudra avant que le film ne devienne une série télévisée.

