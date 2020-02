«Sous le pont du yacht à voile» sera la poussée d’adrénaline

Les téléspectateurs sous le pont regardent le paysage à couper le souffle, les charters scandaleux et un aperçu de ce qui se passe vraiment «sous le pont» pendant une saison de luxe. Après sept ans de drame en haute mer, Below Deck a lancé les voiles sur une nouvelle série de la franchise: Below Deck Sailing Yacht.

Le capitaine Glenn Shephard est à la barre de Parsifal III, un voilier de luxe de 180 pieds. Shephard a 20 ans dans l’industrie et 10 ans sur ce navire spécifique. Il a expliqué à Showbiz Cheat Sheet ce que c’était que d’amener son voilier bien-aimé aux masses Bravo, d’autant plus que Shephard est nouveau dans la franchise.

Voilier sous pont | Photo gracieuseté de Bravo

Shephard admet qu’il n’a pas vu beaucoup de «Under Deck»

“Eh bien, pour être honnête, je ne pense pas avoir vu un épisode complet parce que j’ai passé beaucoup de mon temps en Europe et nous n’y avons pas facilement accès”, a admis Shephard. Il a été recruté pour participer à l’émission par des amis de l’industrie.

Mais Shephard était plus que prêt à offrir non seulement aux vacanciers charters des vacances grecques palpitantes, mais aussi à offrir une saison extrêmement divertissante aux téléspectateurs. Il conseille aux téléspectateurs de boucler la ceinture, car le voilier sous le pont inspirera même le propriétaire le plus obstiné à naviguer.

Les téléspectateurs verront beaucoup d’action au-dessus du pont

La plupart des actions sous le pont se produisent «sous le pont» ou à terre. Shephard révèle que l’acte de naviguer va montrer aux téléspectateurs une version entièrement différente du luxe aquatique passionnant. “Sur un bateau à moteur, il sera stable et plat et les ponts seront tous horizontaux”, dit-il. “Mais cela ne s’applique pas sur un voilier. Nous talonnons [which means to go on a tilt], et c’est sûr et tout, mais c’est une nouvelle expérience pour certaines personnes. “

Shephard a travaillé tout au long de la Méditerranée et dit que même si le frisson de l’inclinaison est quelque chose auquel il est habitué, cela peut être une expérience nouvelle pour ceux qui n’ont pas l’habitude de naviguer. «De plus, c’est difficile pour l’équipage, difficile pour le chef», poursuit-il. Des caméras ont capturé de la nourriture qui roulait dans la cuisine du chef Adam Glick alors que le bateau s’inclinait. Les invités et l’équipage glissent sur le sol ou doivent s’accrocher à des meubles stables.

“Pour le plaisir, nous sortons et le faisons tourner”, partage-t-il. «Il ne s’agit pas seulement d’arriver à destination, mais de voyager. C’est le genre de chose que les gens recherchent quand ils montent sur un voilier. Ils veulent cette excitation. “

Les fans peuvent compter sur le même drame «Under Deck»

Pour la première fois dans l’histoire du salon, un équipage établi vient avec le yacht. Shephard, le premier compagnon Paget Berry et la petite amie de Berry Ciara Duggan vivaient sur Parsifal III. Duggan travaillait auparavant à l’intérieur, mais Shephard la transfère à l’équipe de pont, ce qui rend la télévision intéressante.

“Cela révélera un peu de drame”, taquine Shephard. «Je suis ouvert aux couples à bord, qu’ils s’engagent en couple, même s’ils se connectent à bord car nous vivons dans des quartiers très proches. Mais cela peut toujours conduire au drame et vous verrez un peu de drame lié à la romance entre les membres de l’équipage », dit-il en riant.

Shephard dit également que l’ambiance est également un peu plus détendue. Les téléspectateurs ne verront pas l’équipage porter leurs épaulettes mais porteront plutôt des polos.

«De toute évidence, la hiérarchie et le rang sont importants», explique Shephard. «Vous devez suivre cela, sinon tout tombe en panne. Mais je dirais que nous sommes définitivement moins formels que les grands yachts à moteur. »

Les fans de «Under Deck» auront droit à une nouvelle ambiance

Autre nouveauté de cet épisode: la couchette du capitaine avec un autre membre d’équipage. Shephard a expliqué que si un voilier de luxe est spacieux, il n’offre pas le même espace et le même stockage qu’un yacht à moteur. Heureusement, il a couché avec un ami proche, l’ingénieur en chef Byron Hissey.

«Byron, qui est l’ingénieur en chef de l’émission, travaillait déjà ici depuis un an et travaillait sur un navire jumeau appartenant à la même société», dit-il.

Quel type de capitaine les téléspectateurs verront-ils? Shephard est-il un dur comme le capitaine Lee Rosbach ou plus un enseignant comme le capitaine Sandy Yawn? “J’aime dire que je suis un macro-manager et un gars de grande image”, partage-t-il. «J’essaie d’embaucher de bonnes personnes et de m’éloigner autant que possible.»

«Évidemment, je veux être un guide et avoir une idée de ce qui se passe dans les départements. Mais j’essaie de ne pas être autoritaire parce que je trouve que cela aliène les gens. »Il ajoute qu’il s’assure que son équipage a un bon niveau de confort avec lui afin qu’ils puissent porter des problèmes ou des questions à son attention.

«Je les ai toujours encouragés à penser par eux-mêmes, mais si vous n’êtes pas sûr, venez demander», dit-il.

Au-dessous du pont, le voilier fait ses débuts le lundi 3 février à 9 / 8c sur Bravo.