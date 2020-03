Soutenez vos cinémas locaux – / Film

Alors que la pandémie de coronavirus (COVID-19) se poursuit et que les cinémas restent fermés, l’avenir du cinéma sur grand écran devient plus incertain. Les plateformes de streaming et numériques n’ont jamais été aussi populaires, les palmarès n’ont jamais été aussi bas, et avec plus de studios poussant les débuts de la vidéo à la demande de leurs sorties en salles, il est possible que les salles de cinéma sombrent dans l’obscurité.

Mais pas sur Edgar WrightEst la montre. Le réalisateur de Baby Driver a lancé un appel aux cinéphiles pour sauver leurs cinémas locaux préférés. Bien que la recommandation du CDC contre les rassemblements de plus de 50 personnes, et les restrictions gouvernementales ultérieures, nous empêchent réellement de voir des films au théâtre, il existe d’autres moyens pour les cinéphiles de soutenir les salles de cinéma, dit Wright.

Dans un essai pour Empire Magazine, Wright a écrit que le moment était plus que jamais venu pour les cinéphiles de soutenir leurs cinémas locaux préférés. Alors que la pandémie en cours empêche le public d’aller réellement au théâtre, Wright dit que les cinéphiles peuvent soutenir les théâtres en achetant des cartes-cadeaux ou des abonnements:

“Après avoir lu ceci, pourquoi ne pas acheter un abonnement pour vous-même ou pour un proche. Achetez des cartes-cadeaux. Faites un don là où vous le pouvez. Pensez, si vous le pouvez, à ne pas demander le remboursement de votre abonnement illimité », a-t-il écrit. “Oui, vous ne pourrez peut-être pas revenir en arrière dans les mois à venir, mais vous vous sentirez mieux pour avoir aidé maintenant que si vous découvriez plus tard que votre église locale de cinéma avait été forcée de fermer définitivement. J’ai moi-même acheté des abonnements à des cinémas que je fréquente et que je n’avais pas encore rejoints. “

Wright a reconnu que ce n’était «pas un luxe que tout le monde peut se permettre», mais a ajouté que ceux qui peuvent se le permettre devraient penser aux «nombreux employés de votre cinéma préféré qui ont peut-être perdu leur emploi. Cela pourrait aider à s’assurer qu’ils ont un lieu de travail où retourner. »

Avec la décision potentiellement révolutionnaire d’Universal de sortir numériquement sa principale sortie animée, Trolls World Tour, le même jour et la même date que sa première théâtrale, et les studios qui se succèdent rapidement pour sortir leurs films en début de VOD, l’expérience du cinéma est plus en danger que jamais. L’industrie était déjà perturbée par la montée en puissance de géants du streaming comme Netflix, Amazon Prime et Hulu, et la pandémie de coronavirus pourrait rendre le théâtre encore moins attrayant pour tous ceux qui sont actuellement en quarantaine. Mais Wright continuera de se battre pour l’expérience théâtrale, tout comme ses stars de Shaun of the Dead publieront un PSA pour décourager les gens de sortir.

Articles sympas du Web: