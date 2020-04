Soutien du conseil d’administration de Napoli à “Chucky” Lozano

Mexico – L’entraîneur de Monterrey, Antonio Mohamed, a assuré qu’il ne savait pas s’il continuerait avec les Rayados à la fin de l’actuel tournoi Clausura 2020 de football mexicain.

Mohamed a indiqué que ce sera à la fin du concours qu’il s’asseyera pour négocier avec la directive Rayados pour définir l’avenir.

“Pour l’instant, ce n’est pas parce que nous avons la finale de la coupe et que l’équipe a fait cette exigence, qui était de remporter le titre. S’ils me retirent maintenant au Round 10, quelle solution pouvez-vous donner à l’équipe en ce moment? En juin vous faites une restructuration avec ce technicien ou avec un autre technicien; En tant que manager, je ferais cela. Nous verrons ce qui est le mieux pour le club, il reste sept jours dans la finale de la coupe et il y aura une analyse approfondie de tout ce qui est le mieux. Je ne suis pas une personne qui se perpétue au pouvoir », a déclaré l’Argentine.

“Je suis totalement autocritique, mais bon, il y a d’autres situations où vous pouvez voir comment vous améliorer ou où est le problème et il s’agit de l’identifier et de l’attaquer”

“Peut-être, mais je veux rester parce qu’en décembre je veux retrouver le championnat et c’est l’idée, se qualifier au prochain semestre et avoir l’opportunité de se battre pour la Coupe du Monde des Clubs et d’avancer en CONCACAF. Il y a plusieurs engagements », a-t-il expliqué dans une interview pour ESPN.

Il a assuré que personne ne s’attendait dans le pire des scénarios, que Rayados était à la dernière place du classement et avec zéro victoire au moment où Clausura 2020 s’est arrêté, il y a près de deux semaines.

“Non, impossible; personne ne l’a vu de cette façon. Nous n’avons vraiment pas pu gagner un match, nous avons cherché un moyen, l’équipe a fait beaucoup de mérites pour gagner mais la réalité dit le contraire. Nous faisons une très mauvaise campagne et il n’y a pas d’autre moyen que de chercher à gagner tous les matchs pour avoir une clôture décente et nous ne nous y attendions pas du tout. Vous pouvez rechercher de nombreux facteurs atténuants, mais le seul facteur atténuant est la réalité, ce qui indique que la campagne est très mauvaise. Autant que nous pouvons trouver une excuse, nous n’avons ni soutien ni argument. L’équipe a beaucoup plus à donner “, a-t-il conclu.