Souvenirs de Kobe Bryant se vendant jusqu’à 20 fois le prix avant la mort, les escrocs encaissent

Si vous cherchez à acheter, gardez votre esprit sur vous.



C’est peut-être un moment de deuil pour les millions de personnes qui admiraient Kobe Bryant, mais les concessionnaires et les escrocs voient la mort des Lakers de Los Angeles comme une opportunité de profiter. Le fils de Shaquille O’Neal, Shareef O’Neal, a même envoyé un tweet demandant à LA de fermer pendant une journée afin d’avoir un défilé dédié à la légende de la NBA à travers la ville juste pour montrer à quel point l’héritage de la star de basket-ball était important pour le monde. Pendant que nous attendons de voir si cela se produira à l’avenir, il y a quelques privilégiés qui complotent pour gagner beaucoup d’argent de la mort tragique de Bryant.

Sans surprise, les gens cherchent à collectionner des souvenirs de Bryant, mais si vous espérez conserver un morceau de l’histoire de Kobe Bryant, préparez-vous à verser de l’argent sérieux à des revendeurs de bonne réputation. Selon un rapport de TMZ, les fans purs et durs sont plus que disposés à payer entre 2 et 20 fois les prix indiqués avant la mort de la star du basket.

“Par exemple, un maillot Kobe porté et signé lors de la saison 2004-2005 devrait toucher 6 000 $ avant sa mort”, écrit TMZ dans son rapport. “Mais les pré-enchérisseurs ont déjà fait monter le prix à 6 500 $ et la vente aux enchères se poursuit encore un mois!” Le point de vente a ajouté qu’il y avait un revendeur haut de gamme qui avait une carte de basket-ball “extrêmement rare” de Bryant, et même si elle devait initialement se vendre pour environ 2 500 $, elle a coûté près de 50 000 $.

Mis à part l’augmentation spectaculaire des prix des souvenirs, il y a des escrocs qui repoussent les contrefaçons et les contrefaçons. Les enchères en ligne sont particulièrement vulnérables à ces types d’escroqueries qui vendent prétendument des articles comportant de faux autographes et signatures. Le Washington Post a conseillé aux acheteurs d’éviter les sites d’achat inconnus et de ne pas se sentir obligés de faire des achats trop rapidement. Si les gens essaient de vous précipiter dans une transaction, c’est probablement une arnaque. La publication indique également qu’il faut utiliser le crédit et non le débit et toujours vérifier les paramètres de sécurité d’un site en ligne.

Regardez quelques rapports ci-dessous.

