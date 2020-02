Soyez à la mode! Découvrez ces modèles d’ongles et portez des mains enviables

Fatigué de réaliser le même design d’ongle?

28 février 2020

Découvrez ces modèles et combinez vos ongles avec vos tenues de la semaine.

Allons-y!

Les points

Il s’agit d’un modèle super simple, il vous suffit d’appliquer les couleurs noir et blanc et de faire la meilleure combinaison parfaite. Il est idéal pour jouer avec les tailles, la couleur des bas et l’imprimé au milieu des ongles. Ils auront l’air phénoménal!

Happy Mani

Si vous cherchez vos mains, ce sont des couleurs décontractées, alors tentez votre chance avec des transparents et des visages souriants. C’est vraiment un design d’ongle que vous pouvez utiliser tous les jours.

Noir & blanc

Pour les occasions où vous n’avez pas le temps de fixer vos mains, utilisez des émaux blancs, noirs, nus et métalliques. Et combinez-les avec les vêtements et accessoires que vous utiliserez pour ces moments importants.