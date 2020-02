“Soyez notre chef” arrive à Disney + en mars

Disney a annoncé de nouveaux détails sur sa prochaine série Disney + Original, “Be Our Chef”, qui arrivera sur le service de streaming le vendredi 27 mars.

«Be Our Chef», une nouvelle série de concours de cuisine inspirée de Disney, invite cinq familles diverses et gourmandes à créer des plats à thème, tous inspirés de la magie de Disney. Les familles s’affronteront pour une occasion unique de présenter leur propre plat signature Disney qui sera servi dans les parcs Disney.

Dans chaque épisode, animé par la star de “The Office” Angela Kinsey, deux des cinq familles s’affrontent dans un défi de cuisine à thème, en utilisant les traditions familiales et les compétences acquises, tout en représentant leur famille à travers l’objectif de Disney. Les deux familles avec le plus de victoires se rendent à la finale spectaculaire, où elles se disputent le grand prix. La création de nourriture magique du gagnant deviendra alors un plat ou une friandise signature servi à Walt Disney World.

La première saison se compose de 11 épisodes et est animée par «The Office», la star Angela Kinsey et mettra en vedette cinq familles diverses et des chefs de Disney World.

La famille Perez

La famille Wells

La famille Merrill

La famille Robbins

La famille Platt

Chefs de Walt Disney World:

Chef Gregg

Chef Douglas

Chef Daniel

Chef Amanda

Chef Jean-Marie

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Avez-vous hâte de “Be Our Chef”?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.