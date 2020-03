Soyez notre chef: Épisode 101 – “Bibbidi Bobbidi Bon Appetit”

Disney + entre dans le jeu de téléréalité avec sa nouvelle série originale «Be Our Chef». Dans la série, 5 familles s’affronteront dans une série de défis de 10 semaines pour faire des plats basés sur des films Disney. À la fin du concours, les deux familles avec le plus de points s’affronteront pour gagner des vacances en croisière Disney.

Le premier défi de cette nouvelle émission de cuisine demande aux familles de prendre un plat réconfortant et de le transformer en cuisine fine en 60 minutes. Il est vaguement basé sur la scène de “Cendrillon” où la fée marraine transforme une citrouille en voiture. Pendant la compétition, deux membres de chaque famille s’affrontent dans un défi parallèle pour donner à leur famille un avantage pendant la compétition. Cela ressemble à un croisement entre une version familiale inspirée de Disney de «MasterChef» et «Double Dare».

Si vous aimez la haute tension et le drame qui accompagnent certaines émissions de cuisine, en particulier celles mettant en vedette Gordon Ramsay, alors vous n’avez pas de chance. Les familles restent cordiales et amicales entre elles, du moins dans le premier épisode. Il n’y a pas d’étincelles proverbiales, bien qu’il y ait une flamme littérale lorsque l’une des familles répand un peu de graisse sur leur poêle. Mais, le papa s’occupe du feu rapidement sans endommager l’équipement. C’était très amusant de regarder l’hôte, Angela Kinsey de “The Office”, paniquer à propos des flammes tandis que le papa reste cool comme un concombre.

Une fois le temps écoulé, les plats sont jugés par l’un des nombreux chefs gastronomiques disponibles dans les restaurants Disney. Les deux plats; une soupe de fromage grillé et de tomates et une pomme de terre hachée, du bacon et des œufs; l’air incroyable une fois plaqué. Je vais voir si ma femme et moi pouvons faire l’un de ces plats ou les deux cette semaine.

Le véritable inconvénient de ce spectacle est le prix du vainqueur ultime. Lorsque Disney a commencé à filmer cette émission, ils n’avaient aucune idée que la pandémie de coronavirus allait envahir le monde comme elle l’a fait. À l’époque, une croisière Disney semblait être un grand prix. Et, au moment où le gagnant pourra réellement partir en croisière, je suis sûr que ce sera à nouveau. Mais, au moment de cette visite, je ne peux penser à aucun endroit où je voudrais être moins qu’un bateau de croisière. Mais, c’est juste un effet secondaire malheureux d’une maladie mondiale et non un problème réel avec le prix ou la prise de décision de Disney.

Dans l’ensemble, ce spectacle est de faibles enjeux pour le spectateur. Il n’y a pas de problème majeur à résoudre à la fin de l’épisode. Il n’y a pas de grande séquence d’action comme dans une émission scénarisée. C’est une demi-heure amusante à regarder deux familles participer à un concours de cuisine amical. Et, peut-être que cela peut inspirer de nouveaux plats à essayer à la maison. C’est un spectacle duveteux et agréable dont certains d’entre nous ont besoin en ce moment.

Classement:

Épisode: 4 étoiles sur 5

Série: 4 étoiles sur 5

Avez-vous regardé «Soyez notre chef?» Qu’as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

