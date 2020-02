Soyez notre chef – Épisode 101 – “Bibbidi Bobbidi Bon Appetit” Disney + Aperçu

Disney a publié quelques détails et des images d’aperçu du premier épisode de la prochaine série Disney + Original, “Be Our Chef”, qui arrive à Disney + le vendredi 27 mars 2020.

Dans chaque épisode, animé par la star de “The Office” Angela Kinsey, deux des cinq familles s’affrontent dans un défi de cuisine à thème, en utilisant les traditions familiales et les compétences acquises, tout en représentant leur famille à travers l’objectif de Disney. Les deux familles avec le plus de victoires se rendent à la finale spectaculaire, où elles se disputent le grand prix. La création de nourriture magique du gagnant deviendra alors un plat ou une friandise signature servi à Walt Disney World.

Dans ce défi inspiré de «Cendrillon», les deux premières familles, la famille Merrill et la famille Robbins, sont invitées à transformer comme par magie un aliment classique de confort en un repas gastronomique.

Voici quelques photos du premier épisode:

Cet épisode de “Be Our Chef”, sera disponible sur Disney + le vendredi 27 mars 2020.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.