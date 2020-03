Soyez notre chef – Épisode 102 – “Diagnostic: délicieux” Disney + Aperçu

Disney a publié quelques images et un synopsis pour le deuxième épisode de la toute nouvelle série Disney +, “Be Our Chef”. Cette nouvelle série de concours de cuisine inspirée de Disney, invite cinq familles diverses et gourmandes à créer des plats à thème, tous inspirés par la magie de Disney. Les familles s’affronteront pour une occasion unique de présenter leur propre plat signature Disney qui sera servi dans les parcs Disney.

«Diagnostic: délicieux» – Dans la deuxième ronde de «Soyez notre chef», deux nouvelles familles, les familles Wells et Platt, sont chargées d’un défi inspiré de «Big Hero 6» pour faire un dessert sain et délicieux. Mais avant de se diriger vers la cuisine, les familles visitent le super-câlin Baymax à Epcot pour trouver l’inspiration. Les deux familles espèrent leur première victoire. Mais qui s’effondrera en premier?

Voici quelques images de cet épisode à venir:

L’épisode 102 de “Be Our Chef” deviendra Disney + vendredi 3 avril.

